Körfez’de 19 Mayıs’ta sahne gençlerin oldu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Körfez’de coşkuyla kutlanırken, Gençlik Konseri de coşkuyu ikiye katladı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan program, koronun şarkılarıyla devam etti.

15 ESER SESLENDİRDİLER

Yaklaşık 40 öğrencinin yer aldığı, Selçuk Eker ve Murat Kiremitçi’nin şefliğini üstlendiği Gençlik Korosu, hem koro olarak hem de solo performansları ile izleyenlerden tam not aldı. Toplam 15 eserin seslendirildiği konserde geçmişten günümüze unutulmayan eserler seslendirildi.

“GÜZEL BİR GECE YAŞATTINIZ”

Program sonunda seslendirilen Gençlik Marşı’na ise salondakiler ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etti. Program bitişinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Söğüt; “Bizlere bu güzel geceyi yaşatan tüm koro ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Bülten