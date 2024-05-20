Başkan Söğüt, “Engelleri birlikte aşacağız”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Engelliler Haftası’nda da engelli bireyleri unutmadı. Körfez’ de yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Söğüt, “Sizi çok seviyoruz ve her zaman sizlerin yanındayız, engelleri birlikte aşacağız” dedi. Ziyaretlerde Başkan Söğüt, engelli bireylerin taleplerini de tek tek dinledi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Unutulmadıkları için mutluluklarını dile getiren engelli vatandaşlar, “Körfez Belediyemizin çalışanları düzenli olarak bizleri ziyaret ediyor. Belediye Başkanımız Şener Söğüt’te bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve bizlerin hayatını kolaylaştırmak için her zaman destek veriyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ” dediler.

Kaynak: Bülten