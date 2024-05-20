Özel çocuklar için özel etkinlik

Körfez Belediyesi Spor Okulları bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocukların Engelliler Haftası ve Anneler günü için düzenlediği özel program hem duygulandırdı hem de izleyenleri mutlu etti. Öğrendikleri hareketleri ebebeynlerine sergilen çocuklara eğitmenleri tarafından madalya verildi.
ANNELERİNE ÇİÇEK VERDİLER
Özel çocular tarafından yapılan gösteriye veliler de katıldı. Her daim çocuklarının yanında olan anne ve babalar gösteriyi alkışlarla izledi. Madalya töreninden sonra çocuklar,anne ve babalarına çiçek fidesi hediye etti.
HER ÇOCUĞUMUZ ÖZEL
Tören sonrası kısa bir konuşma gerçekleştiren yetkililer, “Bizim için her çocuğumuz çok özeldir. Biz burada çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayarak sorumluluk bilincine ulasşmasını istiyoruz. Anneler ile birlikte de çocukların çiçek fidesini ekip sulayıp büyüterek sorumluluk bilincini arttırmayı da hedefledik” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.