Özel çocuklar için özel etkinlik

Körfez Belediyesi Spor Okulları bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli çocukların Engelliler Haftası ve Anneler günü için düzenlediği özel program hem duygulandırdı hem de izleyenleri mutlu etti. Öğrendikleri hareketleri ebebeynlerine sergilen çocuklara eğitmenleri tarafından madalya verildi.

ANNELERİNE ÇİÇEK VERDİLER

Özel çocular tarafından yapılan gösteriye veliler de katıldı. Her daim çocuklarının yanında olan anne ve babalar gösteriyi alkışlarla izledi. Madalya töreninden sonra çocuklar,anne ve babalarına çiçek fidesi hediye etti.

HER ÇOCUĞUMUZ ÖZEL

Tören sonrası kısa bir konuşma gerçekleştiren yetkililer, “Bizim için her çocuğumuz çok özeldir. Biz burada çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayarak sorumluluk bilincine ulasşmasını istiyoruz. Anneler ile birlikte de çocukların çiçek fidesini ekip sulayıp büyüterek sorumluluk bilincini arttırmayı da hedefledik” dedi.

Kaynak: Bülten