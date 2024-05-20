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KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de

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Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan ve kurul başkanlığını Mert Kavşut’un üstlendiği TOBB Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Cemalettin Öztürk
Cemalettin Öztürk Tüm Haberleri
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KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de
KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de
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BAŞKANLIĞA MERT KAVŞUT GETİRİLDİ

Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığı’na iş insanı Mert Kavşut getirildi. Kurul, TOBB’a bağlı olarak görev yapacak. Yeni oluşan TOBB Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu ve Marmara Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanlığına getirilen Mert Kavşut ve diğer illerin kurul başkanları ilk ziyaretini, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında Anıtkabir’e gerçekleştirdi. Kavşut, Anıtkabir ziyareti sonrasında gazetemizi de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de

İLK ZİYARET ANITKABİR’E

TOBB Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu ve TOBB Marmara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası etkinlikleri kapsamında ilk ziyaretini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu Anıtkabir’e yaptı. Mozoleye çelenk koyan Kavşut ve kurul üyeleri saygı duruşunda bulundu, İstiklal marşı okudu. Ziyarete Marmara Bölge ve Kocaeli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Yalova GGK Başkanı İdris Safa Kaya, Bursa GGK Başkanı Emre Yıldız, Sakarya GGK Başkanı Semih Çiftçi, Balıkesir GGK Başkanı Ceyhun Ercan, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve İcra Kurulu üyeleri katıldı.

KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de

CUMHURİYET İLKELERİNE BAĞLIYIZ...

TOBB Kocaeli ve Marmara Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mert Kavşut Anıtkabir’de, Ata’ya ziyarette resmi törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Kavşut şu mesajı yazdı; “Büyük Atatürk; TOBB Genç Girişimciler Kurulu-Marmara Bölgesi olarak, arkadaşlarımla birlikte, Size, Sizin ilkelerinize bağlılıklarımızı arz etmek için yüksek huzurunuzdayız. Sizler, ‘Yeni  Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar’ demiştiniz. Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bu mukaddes emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, en başta gelen vazifemizdir."

KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de

SİZLERE SONSUZ MİNNETTARIZ...

"Ulusumuzun kurtarıcısı ve kurucusu olarak başardığınız devrimler ve atılımlara sonuna kadar sahip çıkacak, Türk gençliği olarak sizin ışığınızla aydınlığa ereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Ata’mız Siz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çağdaş ilkelerinizle ve Cumhuriyetimizin temelini oluşturduğunuz Türk Devrimi’nin ışığıyla yolumuzu açtığınız ve bizleri yücelttiğiniz için size sonsuz minnetlerimizi sunuyor ve her zaman izinizde ve sizinle olduğumuzu içtenlikle yineliyoruz” ifadelerini yazdı.

KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de

KSO Genç Girişimciler Anıtkabir’de

# Kocaeli, yeni, Türkiye, HER, Bursa

20 May 2024 - 11:38 Ankara- Gündem --- Okunma

Mahreç  Cemalettin Öztürk

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