“Aşk ile” konseri Kocaelilileri mest etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Mevlana Vakfı ile ortaklaşa Türk Tasavvuf Müziği Konseri gerçekleştirdi. Serhat Sarpel yönetimindeki “Aşk ile” konserine katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar’ın kalbi selim yolculuğundan bahsettiği konuşmasının ardından başlayan konserde, 25 kişiden oluşan UMV Tasavvuf Musiki Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziğinin en güzel eserlerini seslendirdi.
YUNUS’TAN MEVLANA’YA
SDKM Büyük Sahnede düzenlenen Serhat Sarpel yönetimindeki “Aşk ile” konseri misafirlere “Sonsuz varlığı” hissettirirken, nefes, dokunuş ve ritimle de kalplere dokundu. Yunus’tan Mevlana’ya en özel dizelerin seslendirildiği konserde salat-ı ümmiye ve tekbir de okundu. Konser boyunca ilahilere eşlik eden seyirciler, konser sonunda sahneye davet edildi. UMV Tasavvuf Musiki Topluluğu ile birlikte bu anlamlı ilahileri seslendiren katılımcılar unutulmaz bir akşam yaşadı.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.