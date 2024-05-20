Çenesuyu'na yeni genel müdür atanacak

ÇENESUYU A.Ş.’YE YENİ GENEL MÜDÜR
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda belediyenin iştirakleri olan Yelken A.Ş. ve Çenesuyu A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlıklarına getirilmişti. Gökçe, yönetim kurulu başkanı seçildikten sonra Yelken A.Ş.’nin genel müdürlüğüne Yılmaz Akyıldız’ı atamıştı. Gökçe, Çenesuyu A.Ş. Genel Müdürü olan ve uzun yıllardır bu görevi başarıyla yürüten Cumhur Seferoğlu’nu yerine yeni bir ismi getirmeye hazırlanıyor.
SEFEROĞLU İZİNE AYRILDI
Çenesuyu A.Ş. Genel Müdürü Cumhur Seferoğlu, mayıs ayı başında yıllık izine çıktı. Bir aylık yıllık iznini kullanan Seferoğlu, 1 Haziran’da işbaşı yapacak. Gökçe, Seferoğlu’nun izinde olduğu süreçte Çenesuyu A.Ş.’de işlerin aksamaması için bir koordinatör atadığı öğrenildi. Gökçe, haziran ayı başında Çenesuyu A.Ş.’nin yeni genel müdürünü açıklaması bekleniyor. Seferoğlu’nun da Çenesuyu’nda danışman olarak kalacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.