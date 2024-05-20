3. Kocaeli Film Festivali başladı

Festivalin açılış etkinliğinde, Halil Ergün, Nilgün Öneş ve Zihni Göktay'ın katılımıyla "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Sineması" paneli KYÖD Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Konuk sanatçıların Yeşilçam'dan günümüze Türk sinemasını birçok yönüyle ele aldığı panelde, Halil Ergün, Türk sinemasının sosyolojik ve tema yönlerine değindi. Nilgün Öneş, senaryo ve alanında çalışmalarının üzerinden anlatımlarda bulundu. Zihni Göktay ise konuklara sanat yaşamını anlattı.
Festivalin açılış filmi programında ise Levent Onan'ın yönettiği, "Son Akşam Yemeği" Gölcük Kervansaray Kültür Merkezi'nde seyircilerle buluştu.
Festivalin ödül töreni 26 Mayıs Pazar günü Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.