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19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi

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Büyükşehir tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde Sekapark’a gelen gençler eğlencenin tadını çıkardı.

19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi mask
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark’ta organize edilen etkinlikler renkli kutlamalara sahne oldu. Sekapark’ta oldukça geniş bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde genci yaşlısı her yaştan çok sayıda vatandaş doyasıya eğlendi.

 

19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi

BİRBİRİNDEN RENKLİ ETKİNLİKLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel birbirinden renkli etkinlikler hazırlandı. Sekapark’ta gençler için birçok simülasyon, yarışma ve sportif aktivite düzenlenirken badminton, survivor parkuru, penaltı ve ayak tenisi oynayan gençler oldukça eğlenceli vakit geçirdi. Gün boyu farklı noktalara kurulan stantlardan su, çay ve kahve dağıtımının yapıldığı alanda Enduro Kulübü tarafından gerçekleştirilen gösteri sürüşü ise adeta nefes kesti.

 

19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi

KILAVUZ GENÇLİK ATÖLYELERİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kılavuz Gençlik birimleri de alanda resim, bileklik yapımı, kitap ayracı, bilim-deney ve teknoloji atölyeleri kurarak etkinliklere renk kattı. Gençler atölyelerde eğitmenler eşliğinde faaliyetlerini gerçekleştirirken Kılavuz Gençlik ve Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinden oluşan müzik grupları da sergiledikleri sahne performansları ile gençlere keyifli anlar yaşattı. Öte yandan etkinlikte gençler grafiti sanatını kullanarak dünyaya ‘Barış’ mesajı verdi.

 

19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi

FİLENİN SULTANLARI’NA TAM DESTEK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkulu atmosferinde Dünya Şampiyonu Filenin Sultanlarına destek olmak için Sekapark Uçurtma Tepesi alanında toplanan gençler Türkiye-Fransa Kadın Voleybol karşılaşmasını izledi. Maç gösterimi öncesinde alanda bulunanlara Türk bayrağı dağıtılırken patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Gençler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerine armağan ettiği bu güzel günün sonunda alandan mutlu ayrıldı.

19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi
19 Mayıs’ta Sekapark gençlere dar geldi

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, Büyükşehir, HER, Türkiye, vatandaş

20 May 2024 - 12:55 Kocaeli/ İzmit- Kültür Sanat --- Okunma

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