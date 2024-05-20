Prof. Dr. Canan Dağdeviren açılışa geliyor

Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, bugün saat 14.00’te açılıyor. Türk kadınını uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in adını taşıyacak olan Tüysüzler Çınar Çocuk Evi, çocuğu odağına alan Reggio Emilia alternatif eğitim yaklaşımı ile 4-5 yaş aralığındaki çocuklara eğitim veriyor. Açılış kurdelesi bugün Prof. Dr. Canan Dağdeviren’in katılımıyla gerçekleşecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.