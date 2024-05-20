Birleşik Metal’den Bekaert için çifte itiraz

HEM YETKİYE HEM BİRLEŞMEYE İTİRAZ
Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert İzmit Fabrikası’nın Özçelik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Bekaert Kartepe fabrikası ile birleşmesinin ardından yapılan yetki tespitine itiraz etmeye hazırlanıyor. İki hafta önce iki fabrikanın birleşmesinin ardından Özçelik-İş Sendikası yaptığı yetki başvurusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit yaptığını ve birleşmeden kaynaklı çoğunluğun kendilerinde olduğunu açıkladı. Bunun üzerine hem yetkiye hem de fabrikaların birleşmesine itiraz edecek.
USÜLSÜZLÜK İDDİASI
Birleşik Metal-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Bekaert fabrikalarının birleşmesi ile ilgili başlayan süreçte yaşanan usulsüzlüklere karşı itiraza hazırlanıyor. Çarşamba günü sendika binasında saat 11.00’de yapılacak olan basın toplantısında sendika iki fabrikanın birleşmesinde usulsüzlük olduğu gerekçesi ile birleşmeye ve Özçelik-İş Sendikası’nın yetki tespitine itiraz edecek. Sendika önümüzdeki süreçte konuyu yargıya da taşıyacak olan sendika tüm ortaya koyacağı iddiaları belgelerle tek tek açıklayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.