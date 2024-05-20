Münir Karaloğlu, Kocaeli’de AK Partili isimlerle kahvaltıda buluştu

KARALOĞLU KAHVALTIDA BU İSİMLERLE BULUŞTU
Münir Karaloğlu, 2004-2010 yıllara arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapmasının ardından çeşitli illerde valilik görevini üstlendi. Son olarak İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanan Karaloğlu, 19 Mayıs Pazar günü Kocaeli’de AK Partili isimlerle kahvaltıda bir araya geldi. Seka Marina Cafe’de gerçekleşen kahvaltıda Derince Belediyesi eski Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Kocaeli eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti Kocaeli eski İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti Gölcük eski İlçe Başkanı İdris Alp, AK Parti eski İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu ve AK Parti eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Berberoğlu yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.