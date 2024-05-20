Emekliye özel projeler yolda

Sağlıktan konaklamaya, kültürel faaliyetlerden sosyal hizmetlere emekliler için pek çok özel uygulama hayata geçiriliyor.
Emekliler yılı kapsamında kamu ve özel sektörle bir çok protokol yapılacak. Emeklilere, hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sunulacak.
Sosyal tesislerde indirim
Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak.
Emekli kartlarına, fatura ödemelerinde, eczane, market ve giyim harcamalarında geçerli olacak indirimler tanımlanacak.
Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümler devreye alınacak. Online hizmetler genişletilerek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri sağlanacak.
81 ilde emekli danışma masası kurulacak
SGK tarafından emekli danışmanları görevlendirilecek. Beklenti ve talepleri dinlenecek.
Faaliyet ve çalışmalar "Emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
Kaynak: TRT HABER
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli. - Proje adı altında masallara devam,
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.