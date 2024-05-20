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20 May 2024 - 14:01- Gündem G:

Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı

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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Teknoloji Transfer Ofisi tarafından üniversiteler ve özel sektör arasında ortak projelerin oluşturulması amacıyla düzenlenen 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı.

Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı mask
Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı
Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı
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Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'ndeki düzenlenen açılış programında, kentteki organize sanayi bölgeleri, limanlar, teknoparklar ile AR-GE ve tasarım merkezleri hakkında bilgi verdi.

Aydın, 1,35 dolara ulaşan kilogram başına ihracat değerini daha yukarılara taşımak için firmaların bütçeden AR-GE'ye ayırdıkları payı artırması gerektiğini vurguladı.

Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı

Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk de Türkiye'nin en büyük 100 firmasının 29'unun Kocaeli'de faaliyet gösterdiğine dikkati çekti.

Oda olarak, kentte üretim yapan ve AR-GE'ye önem veren firmalar ile üniversiteler arasında etkin işbirlikleri oluşturmayı amaç olarak benimsediklerini dile getiren Öztürk, "Üniversiteler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri ve sanayiciler arasında ortak akıl ilkesiyle işbirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye her zaman önem verdik." dedi.

Öztürk, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon üssü konumunda bulunan Kocaeli'de küresel rekabet güçlerini artıracak her adımın çok kıymetli olduğunu sözlerine ekledi.

Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı

"Etkinliğe 80 proje başvurdu"

KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt de inovatif fikirlerin projeye, projelerin ürünlere dönüşmesi amacıyla hayata geçirdikleri Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı'nın bu yıl 6'ncısını düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin, genç yeteneklerin bilgi, beceri ve yenilikçi fikirlerini sergilediği, öğrendiklerini hayata geçirdiği ve akademik bilgiyle endüstriyel tecrübeyi buluşturduğu önemli bir platform olduğunu vurgulayan Öğüt, "Bugün burada öğrencilerimizin yıl boyunca özveriyle üzerinde çalıştığı projeleri göreceğiz. Bu projeler sadece akademik başarılarına değil, aynı zamanda toplumun karşılaştığı sorunlara getirdikleri çözümlerle de bizlere ilham verecek." diye konuştu.

Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı

Öğüt, etkinliğe bilişim ve yazılım, elektronik ve haberleşme, kimya teknolojileri alanlarında 80 proje başvurusu aldıkları bilgisini vererek, bu başvuruların bir kısmının Kocaeli Üniversitesi öğrenci ve mezunlarından oluştuğunu, ayrıca Kırgızistan Manas Üniversitesi ile Atatürk, Siirt, Bartın, Yeditepe, İzmir Ekonomi, Karaelmas, Pamukkale, Kastamonu ve Şeyhedebali üniversitelerinden projelerin yer aldığını anlattı.

Öğrencilerin bu projelerde sergiledikleri yenilikçilik ve yaratıcılığın, dünyanın daha sürdürülebilir ve yaşanabilir hale gelmesine katkıda bulunacağını belirten Öğüt, burada sergilenen projelerin geleceğin teknolojilerine, bilimsel keşiflerine ve toplumsal gelişimlerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Öğüt, üç gün boyunca 72 projeye ait posterlerin incelenebileceğini ve proje yürütücüleriyle yüz yüze görüşme yapılabileceği dolu dolu bir program hazırlandığını dile getirerek, "Etkinliğimiz KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde düzenlenmektedir. Ayrıca etkinliğimiz TÜBİTAK 1503 Proje Pazarı Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir. KOÜ Teknopark ile Körfez Ticaret Odasının proje ortağı olarak yer aldığı bu etkinliğe sponsor olan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı

Açılış konuşmalarının ardından HHB Gıda AR-GE Direktörü ve Olimpos Group Üst Yöneticisi Harun Şengil, "Müşteriden İlham Alan Başarı" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Daha sonra katılımcılar fuaye alanında sergilenen bilişim ve yazılım, görüntü işleme sistemleri, elektronik ve haberleşme ve kimya teknolojileri 72 projeye ait posterleri inceleyerek, öğrencilerden bilgi aldı.

Yarından itibaren KOÜ Teknopark'ta düzenlenecek sunum ve konuşmalarla devam edecek Proje Pazarı etkinliği, 22 Mayıs'ta sona erecek.

Kocaeli'de 6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı etkinliği başladı

Kaynak: AA

# Kocaeli, ifade, HER, Türkiye, Körfez

20 May 2024 - 14:01 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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