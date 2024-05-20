Türk Mutfağı Haftası Gölcük'te kutlanacak

Türk mutfak kültürü ve ürünlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması 2022 yılında hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası’nın 21-27 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kaynak israfının engellenerek kadim Türk mutfağın hikayesinin uluslararası ölçekte tanıtıldığı etkinlikler kapsamında Gölcük’te de kutlama etkinliği düzenlenecek. Gölcük Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kocaeli Gölcük Turizm Birliği Başkanlığı işbirliğinde 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’da Saraylı Köylü Pazarı’nda düzenlenecek etkinlikte Türk Mutfağı Haftası kutlanacak.

HALK OYUNLARI GÖSTERİSİ VE YÖRESEL TATLI İKRAMI

Türk Mutfağı Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Saraylı’da düzenlenecek kutlama; birbirinden renkli halk oyunları gösterisi sergilenecek. Etkinlik kapsamında ziyaretçilere geleneksel tatlılardan zerde ikramı yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için Gölcük Belediye otobüsleri ile 13.45'te Gölcük Telekom önünden ve Değirmendere Çınarlık meydanından ulaşım hizmeti verilecek.

Kaynak: Bülten