Kaza değil cinayet! 18 yaşındaki kız cinayete kurban gitti

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Gölcük’te 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan ve 3 arkadaşı birlikte bir kamyonet ile gezmeye çıktı. Ancak kamyonet sürücüsünün araç kullanımından rahatsız oldukları ileri sürülen 2 kız arkadaşı araçtan indi. Rümeysa ve sürücü araç ile birlikte gezmeye devam etti.
18 YAŞINDAKİ KIZ ARACIN ALTINDA KALDI
Halıdere Işıklar mevkiinden rampa yukarıya doğru çıkarken, araç aniden aşağı kaymaya başladı ve şarampole yuvarlandı. Rümeysa Meriç Özcan, kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası aracı kullanan şoför T.A. gözaltına alındı.
KAZA DEĞİL CİNAYET ÇIKTI
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada olayın kaza değil cinayet olduğunu tespit etti. 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ın hayatını kaybetmesine sebep olan aracın şoförü ve 4 yakını gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.