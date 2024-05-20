Cumaköy Mesire Alanı dolup taştı

15 Mayıs'ta vatandaşların hizmetine sunulan Gebze Belediyesi Cumaköy Mesire Alanı'nı ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, alanı aileleriyle dolduran vatandaşlarla sohbet etti. Yürüyüş yolları, Hobbit evleri, barbekü-mangal alanları, çocuk oyun parkları, spor sahaları, ateş çukuru-amfi, mescit ve sosyal donatıları barındıran Cumaköy Alanında eğlenen vatandaşlarla sohbet eten Büyüköz, çalışmalar hakkında da Gebzelileri bilgilendirdi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.