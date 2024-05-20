Yenilenen Türk zırhlısı yurt dışında ilk kez vitrine çıkıyor

Bölgenin kendi alanındaki en önemli organizasyonlarından olan Karadeniz Savunma ve Havacılık Fuarı (BSDA), 22-24 Mayıs tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

Romanya'nın artan savunma bütçesi, bölge ülkelerinin savunma ve güvenlik tedbirlerine son dönemde gösterdikleri ilgi ve yatırımlar fuara olan ilgiyi artırıyor.

Türk savunma sanayisi şirketleri de bölge ülkelerindeki modernizasyon projelerinde sorumluluk üstlenmek, kilit karar vericilerle iletişim kurmak ve iş fırsatlarını keşfetmek için fuara katılım sağlayacak.

Son dönemde Avrupa ve NATO ülkelerindeki ihracat başarılarıyla dikkati çeken zırhlı kara aracı üreticisi Nurol Makina, BSDA 2024 Fuarı’nda yer alacak.

Nurol Makina ürün portföyünde yer alan araçlardan NMS-L'nin yanı sıra EJDER KUNTER'in yeni versiyonunu fuarda sergileyecek.

NMS-L'nin pikap versiyonu yurt dışında ilk kez sergilendiği İngiltere'nin ardından bir kez daha uluslararası alanda boy gösterecek. EJDER KUNTER 4X4 Özel Amaçlı Platform ise ilk kez yurt dışında vitrine çıkacak.

EJDER KUNTER'de Nurol Makina'nın EJDER YALÇIN araç ailesi ile aynı şasi kullanılıyor. Araçta, EJDER YALÇIN'ın saha kullanımlarından gelen geri beslemeler ile geliştirilen bir altyapısı bulunuyor. Bu sayede araç mobilitesi ve dayanımına yönelik iyileştirmeler yapıldı. Bunun ötesinde araçta bir takım temel tasarım değişikliklerine gidildi. Aracın arka tarafının hidrolik kapı ile hızlı giriş ve çıkış için rampa şeklinde açılmasına yönelik mekanizma eklendi, sürücü ve yolcu kabinlerinin içeriden geçişe imkan vermesi sağlandı. Araç, yüksek balistik koruma kabiniyle 14 personelle kadar hizmet verebiliyor.

Yenilenen araç, sahip olduğu şasi sayesinde muadillerinden daha yüksek mobilite ve koruma seviyesi sunuyor. Yüksek güvenirlik seviyesi ve kullanım ömrünün yüksekliği aracı hem tedarik aşamasında hem de ömür döngüsü içinde maliyet etkin konuma getiriyor.

EJDER KUNTER genel amaçlı kullanımı olan bir platform olarak öne çıkıyor. Romanya'da sergilenen model; ambulans, komuta kontrol aracı, tutuklu nakil aracı ve personel taşıyıcı konfigürasyonlarının dördünü de gösteren iç tasarıma sahip bulunuyor.

Araç, sahip olduğu özelliklerle sadece silahlı kuvvetler için değil, emniyet ve jandarma teşkilatları içinde oldukça kullanışlı bir çözüm sunuyor. EJDER KUNTER'e, Nurol Makina'nın tüm araçları gibi Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar farklı coğrafyalarda potansiyel kullanıcılar ilgi gösteriyor.

NMS-L Romanya'da yarıştı

Nurol Makina, Romanya'da bir süredir devam eden 4X4 araç ihalesine katıldı.

İhale için Romanya savunma firmaları ile kapsamlı işbirliği içeren titiz bir hazırlık yapıldı ve Romanya savunma kamuoyunda da olumlu algılanan bir konum oluştu. İhale kapsamında da mobilite, faydalı yük kapasitesi ve koruma seviyesi olarak sınıfının en gözde araçlarından NMS-L 4X4 aracı sunuldu.

NMS araç ailesi bugüne kadar 5 ülke tarafından tercih edildi. Araç ailesinin üyesi NMS-L de NATO ordularının operasyonel konseptinde cephe hattı ve gerisinde farklı roller üstlenmeye aday bir araç olarak ön plana çıkıyor.

Söz konusu ihale sürecinde idari şartların Nurol Makina tarafından uygun görülmemesi sebebiyle NMS-L aracının tüm teknik isterlere karşılamasına rağmen ihaleye katılmama kararı alındı. Romanya Savunma Bakanlığına bu kararın gerekçeleri aktarıldı ve 4X4 taktik tekerlekli zırhlı araç segmentinin uluslararası seviyede en rekabetçi firması olarak Romanya ile çalışmaya her zaman hazır olunduğu bilgisi verildi.

Nurol Makina, Romanya ordusu ve emniyet teşkilatının muhtelif ihtiyaçlarına yönelik araç tanıtımlarını yapmaya devam edecek.

Kaynak: AA