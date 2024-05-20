Uluslararası Ceza Mahkemesı̇, İsraı̇l Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.
Mahkeme, Netanyahu'nun savaş suçları ve ı̇nsanlığa karşı suçlarda cezaı̇ sorumluluk taşıdığına inanmak ı̇çı̇n makul gerekçeler olduğunu bildirdi.
Mahkeme savcısı ayrıca, 7 Ekim'de İsrail'de düzenlenen saldırılarda rol oynadıkları iddiasıyla Hamas'ın önde gelen üç militanı hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri çıkarılmasını talep etti.
Kaynak: Reuters
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.