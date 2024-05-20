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38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar

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Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 38 kişinin hayatını kaybettiği Dündar Apartmanı'na ilişkin davada yargılanan üç sanıktan tutuklu iki müteahhide 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık beraat etti.

38 kişiye mezar olan Dündar Apartmanı davasında karar mask
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Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 38 kişinin yaşamını yitirdiği, 37 kişinin yaralandığı Dündar Apartmanı'na ilişkin davada karar açıklandı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu müteahhitler Sercan Erbey ve İlhami Dündar, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı, tutuksuz yargılanan arsa sahibi Seydo Bozkaya ise katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanıklar Erbey ve Dündar'ın isnat edilen suçtan cezalandırılarak tutukluluk hallerinin devamı, tutuksuz sanık Bozkaya'nın ise beraati yönünde görüş bildirdi.

Sanık Dündar ve Erbey de sağlık sorunlarının olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

İKİ MÜTEAHHİDE 13 YIL 4'ER AY HAPİS CEZASI

Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliyeleri yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyetince oy birliğiyle alınan kararda Erbey ve Dündar'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

BİR SANIĞA BERAAT

Mahkeme, Bozkaya'nın beraatine karar verdi.

Kaynak: AA

# ceza

20 May 2024 - 14:42 - Türkiye --- Okunma

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