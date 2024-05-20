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20 May 2024 - 14:57- Spor G:

Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?

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Çorum FK yenilgisiyle sezonu noktalayan Yeşil-Siyahlı ekipte merak edilen mevcut futbolcuların mukavele süreleri. Temsilcimizde biri kiralık 5 futbolcunun sözleşmesi bitti. Sözleşmesi bitip 1 yıl opsiyon hakkı bulunan 8 futbolcudan 3'ünün mukavelesi uzatıldı. Sözleşmesi devam eden futbolcu sayısı ise 21.

Hayrettin Albayrak
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Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor? mask
Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?
Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?
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5’İNİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Play-Off çeyrek finalinde Çorum FK yenilgisiyle sezonu noktalayan Kocaelispor’da en çok merak edilen konulardan biri, hangi futbolcuların sözleşmelerinin devam edip, hangilerinin bittiği. Yeşil-Siyahlı ekipte kiralık olarak oynayan Emir ile birlikte Gökhan, Cem, Candeias ve Mehmet Yılmaz’ın sözleşmeleri sona erdi. Sözleşmeleri sona erip 1 yıl opsiyon maddesi bulan 8 futbolcudan Yusuf Cihat, Serhat ve Mesut Can’ın mukaveleleri 1 yıl uzatıldı. Fofana, Barış, Davit, Giorgi ve Duhan opsiyon hakkı bulunan diğer futbolcular.

SAĞLAM’IN RAPORUNA GÖRE

 Bu isimlerden beklentileri karşılaşamayan Fofana, Davit, Giorgi ve Duhan’ın uzatma haklarının kullanılmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Barış ile bir sezon daha devam edilebileceği belirtiliyor. Yabancılardan Kouakou, Beridze, Amaral, Vukovic ve Lawal, Azeri futbolcu Ramil  ile 15 yerli ismin, toplamda 21 futbolcunun sözleşmeleri sürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yeni sezon kadro yapılanmasına dair vereceği rapor doğrultusunda sözleşmesi devam eden bazı isimlerle yolların ayrılması söz konusu.

Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?

KİRALIKTI, GERİ DÖNDÜ- Sezon başında Fenerbahçe’den 1 yıl için kiralanan Emir Ortakaya sezonun bitiminin ardından geri döndü. Genç futbolcunun performansı genel anlamda iyiydi. Emir’in son Çorum FK maçında rakipleriyle hava topu mücadelesi(Hulusi Özdilek)

Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?

YUSUF CİHAT ÇELİK- Sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanıldı, mukavelesi bir yıl uzatıldı.

Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?

BARIŞ- Sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Ertuğrul Sağlam isterse yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te bitecek isimler

Emir Ortakaya

Gökhan Değirmenci

Cem Ekinci

Candeias

Mehmet Yılmaz

Sözleşmeleri 31.5.2024’te bitecek olup opsiyon olan futbolcular

Serhat Taşdemir            31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı

Yusuf Cihat Çelik            31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı

Mesut Can Tunalı           31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı

İbrahim Fofana               31.5.2028’e kadar uzatma hakkı var

Barış Alıcı                         31.5.2025’e kadar uzatma hakkı var

Davit                                 31.5.2025’e kadar uzatma hak var

Giorgi                                31.5.2025’e kadar uzatma hak var

Duhan Aksu                      31.5.2025’e kadar uzatma hak var

Sözleşmesi devam eden futbolcular:

Harun Tekin                      31.5.2025

Kouakou                             31.5. 2025

Beridze                                31.5.2025

Amaral                                31.5.2025

Lawal                                    31.5.2028

Enes Sarı                              31.5.2027

Bedirhan Yıldız                    31.5. 2025

Onur Öztonga                     31.5.2025

Hasan Göçen                       31.5.2028

Atila Turan                           31.5.2025

Oğuz Ceylan                         31.5.2025

Yusuf Abdioğlu                    31.5.2025

Burak Öksüz                         31.5.2025

Vukovic                                  31.5.2025

Ramil                                      31.5.2025

Atabey Çiçek                         31.5.2025

Yusuf Emre Gültekin            31.5.2025

Onur Atasayar                       31.5.2025

Haşim Arda Sarman              31.5.2027

Fatih Bektaş                            31.5.2027

Yağız Yolcu                              31.5,2027

# yeni, VAR, kocaelispor, Çorum FK

20 May 2024 - 14:57 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Körfezli Savaşçı - Sadece logo forma kalsın herkese bay bay good bay

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 15:22
03

Basiskele41 - @Körfezli Savaşçı 02 nolu yoruma cevabı: Nerde bu yönetim de o yürek,bu hoca buraya yazıyorum Atilla ve Oğuz ile devam edecek ben de hocaya eleştiri yazınca benim KOCAELİSPOR luluğumu sorgulamaya kalkacak bazı klavye silahsörleri,

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 16:05
01

Burak - Harun Tekin, Fofana, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Onur Atasayar, Atila, Oğuz Ceylan, Yusuf Gültekin, Duhan Aksu, Mehmet yılmaz, Skhirtladze,Kharaisvili, Kouakou..... Vs.. Vs..

Fiyasko rezalet!!! Emeği geçenler bu kulüpten nemalanıp hakkını kim yediyse çoluğundançocuğundan çıkar umarım....! Vesselam..

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 15:15
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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