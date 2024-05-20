Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?

5’İNİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Play-Off çeyrek finalinde Çorum FK yenilgisiyle sezonu noktalayan Kocaelispor’da en çok merak edilen konulardan biri, hangi futbolcuların sözleşmelerinin devam edip, hangilerinin bittiği. Yeşil-Siyahlı ekipte kiralık olarak oynayan Emir ile birlikte Gökhan, Cem, Candeias ve Mehmet Yılmaz’ın sözleşmeleri sona erdi. Sözleşmeleri sona erip 1 yıl opsiyon maddesi bulan 8 futbolcudan Yusuf Cihat, Serhat ve Mesut Can’ın mukaveleleri 1 yıl uzatıldı. Fofana, Barış, Davit, Giorgi ve Duhan opsiyon hakkı bulunan diğer futbolcular.

SAĞLAM’IN RAPORUNA GÖRE

Bu isimlerden beklentileri karşılaşamayan Fofana, Davit, Giorgi ve Duhan’ın uzatma haklarının kullanılmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Barış ile bir sezon daha devam edilebileceği belirtiliyor. Yabancılardan Kouakou, Beridze, Amaral, Vukovic ve Lawal, Azeri futbolcu Ramil ile 15 yerli ismin, toplamda 21 futbolcunun sözleşmeleri sürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yeni sezon kadro yapılanmasına dair vereceği rapor doğrultusunda sözleşmesi devam eden bazı isimlerle yolların ayrılması söz konusu.

KİRALIKTI, GERİ DÖNDÜ- Sezon başında Fenerbahçe’den 1 yıl için kiralanan Emir Ortakaya sezonun bitiminin ardından geri döndü. Genç futbolcunun performansı genel anlamda iyiydi. Emir’in son Çorum FK maçında rakipleriyle hava topu mücadelesi(Hulusi Özdilek)

YUSUF CİHAT ÇELİK- Sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanıldı, mukavelesi bir yıl uzatıldı.

BARIŞ- Sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Ertuğrul Sağlam isterse yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te bitecek isimler

Emir Ortakaya

Gökhan Değirmenci

Cem Ekinci

Candeias

Mehmet Yılmaz

Sözleşmeleri 31.5.2024’te bitecek olup opsiyon olan futbolcular

Serhat Taşdemir 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı

Yusuf Cihat Çelik 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı

Mesut Can Tunalı 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı

İbrahim Fofana 31.5.2028’e kadar uzatma hakkı var

Barış Alıcı 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı var

Davit 31.5.2025’e kadar uzatma hak var

Giorgi 31.5.2025’e kadar uzatma hak var

Duhan Aksu 31.5.2025’e kadar uzatma hak var

Sözleşmesi devam eden futbolcular:

Harun Tekin 31.5.2025

Kouakou 31.5. 2025

Beridze 31.5.2025

Amaral 31.5.2025

Lawal 31.5.2028

Enes Sarı 31.5.2027

Bedirhan Yıldız 31.5. 2025

Onur Öztonga 31.5.2025

Hasan Göçen 31.5.2028

Atila Turan 31.5.2025

Oğuz Ceylan 31.5.2025

Yusuf Abdioğlu 31.5.2025

Burak Öksüz 31.5.2025

Vukovic 31.5.2025

Ramil 31.5.2025

Atabey Çiçek 31.5.2025

Yusuf Emre Gültekin 31.5.2025

Onur Atasayar 31.5.2025

Haşim Arda Sarman 31.5.2027

Fatih Bektaş 31.5.2027

Yağız Yolcu 31.5,2027