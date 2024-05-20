Kocaelispor’da kimlerin sözleşmesi bitti, kimlerin devam ediyor?

5’İNİN SÖZLEŞMESİ BİTTİ
Play-Off çeyrek finalinde Çorum FK yenilgisiyle sezonu noktalayan Kocaelispor’da en çok merak edilen konulardan biri, hangi futbolcuların sözleşmelerinin devam edip, hangilerinin bittiği. Yeşil-Siyahlı ekipte kiralık olarak oynayan Emir ile birlikte Gökhan, Cem, Candeias ve Mehmet Yılmaz’ın sözleşmeleri sona erdi. Sözleşmeleri sona erip 1 yıl opsiyon maddesi bulan 8 futbolcudan Yusuf Cihat, Serhat ve Mesut Can’ın mukaveleleri 1 yıl uzatıldı. Fofana, Barış, Davit, Giorgi ve Duhan opsiyon hakkı bulunan diğer futbolcular.
SAĞLAM’IN RAPORUNA GÖRE
Bu isimlerden beklentileri karşılaşamayan Fofana, Davit, Giorgi ve Duhan’ın uzatma haklarının kullanılmamasına kesin gözüyle bakılıyor. Barış ile bir sezon daha devam edilebileceği belirtiliyor. Yabancılardan Kouakou, Beridze, Amaral, Vukovic ve Lawal, Azeri futbolcu Ramil ile 15 yerli ismin, toplamda 21 futbolcunun sözleşmeleri sürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam’ın yeni sezon kadro yapılanmasına dair vereceği rapor doğrultusunda sözleşmesi devam eden bazı isimlerle yolların ayrılması söz konusu.
KİRALIKTI, GERİ DÖNDÜ- Sezon başında Fenerbahçe’den 1 yıl için kiralanan Emir Ortakaya sezonun bitiminin ardından geri döndü. Genç futbolcunun performansı genel anlamda iyiydi. Emir’in son Çorum FK maçında rakipleriyle hava topu mücadelesi(Hulusi Özdilek)
YUSUF CİHAT ÇELİK- Sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanıldı, mukavelesi bir yıl uzatıldı.
BARIŞ- Sözleşmesinde opsiyon maddesi var. Ertuğrul Sağlam isterse yeni sezon kadrosunda yer alacak.
Sözleşmesi 31 Mayıs 2024’te bitecek isimler
Emir Ortakaya
Gökhan Değirmenci
Cem Ekinci
Candeias
Mehmet Yılmaz
Sözleşmeleri 31.5.2024’te bitecek olup opsiyon olan futbolcular
Serhat Taşdemir 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı
Yusuf Cihat Çelik 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı
Mesut Can Tunalı 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı kullanıldı
İbrahim Fofana 31.5.2028’e kadar uzatma hakkı var
Barış Alıcı 31.5.2025’e kadar uzatma hakkı var
Davit 31.5.2025’e kadar uzatma hak var
Giorgi 31.5.2025’e kadar uzatma hak var
Duhan Aksu 31.5.2025’e kadar uzatma hak var
Sözleşmesi devam eden futbolcular:
Harun Tekin 31.5.2025
Kouakou 31.5. 2025
Beridze 31.5.2025
Amaral 31.5.2025
Lawal 31.5.2028
Enes Sarı 31.5.2027
Bedirhan Yıldız 31.5. 2025
Onur Öztonga 31.5.2025
Hasan Göçen 31.5.2028
Atila Turan 31.5.2025
Oğuz Ceylan 31.5.2025
Yusuf Abdioğlu 31.5.2025
Burak Öksüz 31.5.2025
Vukovic 31.5.2025
Ramil 31.5.2025
Atabey Çiçek 31.5.2025
Yusuf Emre Gültekin 31.5.2025
Onur Atasayar 31.5.2025
Haşim Arda Sarman 31.5.2027
Fatih Bektaş 31.5.2027
Yağız Yolcu 31.5,2027
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Körfezli Savaşçı - Sadece logo forma kalsın herkese bay bay good bay
Basiskele41 - Nerde bu yönetim de o yürek,bu hoca buraya yazıyorum Atilla ve Oğuz ile devam edecek ben de hocaya eleştiri yazınca benim KOCAELİSPOR luluğumu sorgulamaya kalkacak bazı klavye silahsörleri,
Burak - Harun Tekin, Fofana, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz, Onur Atasayar, Atila, Oğuz Ceylan, Yusuf Gültekin, Duhan Aksu, Mehmet yılmaz, Skhirtladze,Kharaisvili, Kouakou..... Vs.. Vs..
Fiyasko rezalet!!! Emeği geçenler bu kulüpten nemalanıp hakkını kim yediyse çoluğundançocuğundan çıkar umarım....! Vesselam..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.