Kocaeli'de bir market, tarihi geçmiş dondurulmuş tavukları vatandaşa satmaya çalıştı. ‘Denetle’ isimli sosyal medya hesabının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: “Dondurucudan çıkarılan tarihi geçmiş tavuklar satışa sunuldu. Takipçimizin ulaştırdığı fotoğrafta market önündeki dolapta son kullanma tarihi geçen tavukların satışı görülüyor.”
Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün iddiası
Kocaeli'de bir işletmenin tarihi geçmiş ürün sattığı iddia edildi.
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