Tarihi geçmiş tavukları vatandaşa satmaya çalıştılar

Gölcük’te yaşanan olayda, bir market, tarihi geçmiş dondurulmuş tavukları vatandaşa satmaya çalıştı. ‘Denetle’ isimli sosyal medya hesabının paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: “Dondurucudan çıkarılan tarihi geçmiş tavuklar satışa sunuldu. Gölcük’te yaşayan bir takipçimizin ulaştırdığı fotoğrafta market önündeki dolapta son kullanma tarihi geçen tavukların satışı görülüyor.”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
İzmi̇tli̇ - TAVUĞUN MARKASI HAS TAVUK- GÜNCANLARIN SADECE ORADA TABELASI VAR GİBİ DURUYOR. YANİ SATICI BAŞKA BİR MARKANINDA BAYİSİ
Yaklaşıkli - Sen yanılıyorsun işte ozaman Kocaeli emniyet müdürlüğü giderken ordan geçerken bak orda ne yazıyor
Gölcüklü - Güncanlar piliç en az 30 yıllık firma ve Gölcük'te tek. Adamlarda inanılmaz bir sirkülasyon varken böyle bir şey olacağına ihtimal vermiyorum. Karalama olduğunu düşünüyorum.
Vatandaş - sen yemeye devam kardeş sana daha çok yedirirler
Emekli41 - İyide -18 dondurucuya girdiği anda son kullanma tarihi doğal olarak uzuyor!.. Pakedin üzerinde yazan tarih +4 derecede çalışan buzdolaplarına konduğunda geçerli!...
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.