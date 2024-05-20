18 yaşındaki Rümeysa hayatını kaybetmişti, Korkunç cinayeti böyle işlemiş!

Edinilen bilgilere göre; Gölcük Halıdere Eskiköy’de meydana gelen olayda 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan, kamyonetin şarampole yuvarlanması sonrası hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği’nin yaptığı incelemede, olayın kaza değil cinayet olduğu ortaya çıkarken soruşturma kapsamında, şoför Tunay Aydın’ın yansıra 20 yaşındaki C.Ç, 20 yaşındaki E.K, 20 yaşındaki Y.A.A ve 17 yaşındaki K.N.K da gözaltına alındı.

CİNAYETE GİDEN SÜREÇ

Gölcük Halıdere’de, 5 kişilik arkadaş grubundan daha önce sevgili olan Rümeysa ve Tunay Aydın, arkadaşlarının yanlarından ayrılması sonrası araçta yalnız kaldı. Gölcük Halıdere Eskiköy mevkiine geldiklerinde ise Tunay Aydın, Rümeysa ile ilişkiye girmek istedi fakat Rümeysa buna izin vermedi.

BOYNUNA İP BAĞLIYOR

Daha sonrasında ise Tunay Aydın, Rümeysa’nın boynuna ip geçirerek aracın içine bağlayarak, Rümeysa’yı darp edip, kafasını aracın torpidosuna vurdu. Yaşananların ardından ise Tunay Aydın, Rümeysa’yı öldürmek için kamyoneti boşa alarak şarampolden aşağı yuvarladı.

CİNAYET BÜRO İNCELEME BAŞLATIYOR

Yaşananlar sonrası olay ilk olarak trafik kazası şeklinde ekiplere bildiriliyor. Olay yerine gelen ekiplerin Cinayet Büro Amirliğine haber vermesi sonrası olay cinayet şüphesi ile incelemeye alınıyor. Olay yerinde yapılan incelemede 18 yaşındaki Rümeysa’nın boynunda ip buluyor.

İPTEN KURTULAMADI

Yapılan incelemede Rümeysa’nın araç yuvarlandıktan sonra boynunda bulunan ip yüzünden araçtan fırlamasına rağmen, araca asılı kaldığı belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Olay sonrası şoför Tunay Aydın ve 4 kişi daha Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınıyor. Yapılan sorgulamada, Tunay Aydın maktul Rümeysa Meriç Özcan’ı öldürdüğünü itiraf ederken, Rümeysa’yı boynundan iple bağlayarak aracın sürücü koltuğuna oturttuğunu, daha sonrasında ise aracı boşa alarak şarampole yuvarladığını söyledi.

Tunay Aydın, Rümeysa'yı bu iple araca bağladı

Cinayete kurban giden 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan

Olayın gerçekleştiği kamyonet

Katil zanlısı Tunay Aydın