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20 May 2024 - 16:26- Gündem G:

Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız

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29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında İzmit’te yapılacak Tiny House ve Karavan Fuarı öncesi katılımcılardan Dream House’un sahibi Ali Ekşi gazetemize açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşları fuara davet eden Ekşi, karavan fiyatlarına zam geldiğini fakat fuara zamlı fiyatları yansıtmayacaklarını, düşük fiyatla satış yapacaklarını açıkladı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız mask
Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız
Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız
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İNTERTEKS ALANINDA DÜZENLENCEK

Kartepe Group Fuarcılık A.Ş. tarafından 2023 yılında birincisi düzenlenen Tiny House ve Karavan Fuarı’nın bu yıl ikincisi gerçekleşecek. İzmit’te yıkılan Uluslararası İnterteks Fuar Merkezi’nin bulunduğu alanda yapılacak etkinlik, 29 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 2 Haziran Pazar günü sona erecek. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu (UKKF) Başkanı Leyla Özdağ’ın özel konuk olarak katılacağı fuara tiny house ve karavan üreticisi pek çok firma katılacak. Kocaeli’nin önde gelen karavan üreticilerinden Dream House da fuarda yer alacak. Dream House ortaklarından Ali Ekşi, sektör ve fuara ilgili gazetemize konuştu.

Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız

ARAÇ YELPAZEMİZLE FUARDAYIZ

Ali Ekşi şunları söyledi: “Dream House 2021’de kuruldu. Ali Ekşi, Murat Ekşi ve Necati Mert Güneş’in bir araya gelmesiyle kurulan Dream House bugün Türkiye’nin dört bir yanına karavan satıyor. Araç yelpazemizle Tiny House ve Karavan Fuarı’nda olacağız. Karavan almak kolay ama asıl iş sonrasında. Biz de ürünümüzün arkasında durur ve sorunlarını çözeriz. Fuarda da Dream House’un güvenilirliğini ortaya koyacağız. 300 bin-450 bin TL fiyat aralığındaki karavanları en iyi üreten firmayız. Fuarda 7-8 karavan ile yerimizi alacağız, bu karavanları da alıcı çıkması halinde hemen teslimle satacağız.

Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız

EN UYGUN FİYATLI KARAVAN 280 BİN TL

Fuardaki karavanlarımızın dışında talepler olursa, buna da yanıt vereceğiz fakat ağustos ayı öncesi bu pek mümkün olmayacak. Uygunlu fiyatlı karavanlarımız 280 bin TL’den başlıyor, bu karavanlarımız 4 kişilik. İçerisinde pistonlu masası, ocak ve buzdolabına kadar neredeyse bir evde olan her şey var ama güneş enerji paneli, şofben ve ısıtıcı yok. Karavanda tavan fiyat yok çünkü müşteri isteğine göre fiyat yükselebilir. Elimizde en yüksek fiyatlı karavan 400 bin TL, bu karavanda güneş enerji paneli başta olmak üzere otomatik tente ve stabilizatör var. Daha fazla ilgi gören ürünlerimiz ise 300-350 bin TL bandındaki ürünler.

Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız

VATANDAŞIMIZ FUARA GELSİN

Karavan alırken ödeme şartlarına bakacak olursak, teşhirli karavanlara bankalar kredi imkânı sunabiliyor ama teşhirsiz olanlara kredi imkânı sunulmuyor. Bugünlerde faizler çok yüksek ve insanımız kredi çekme konusunda endişeli. Bundan dolayı Dream House olarak müşterilerimiz için kredi kartına 2-3 taksit yapmaya çalışıyoruz. Ekonomik tablo ortadayken müşterilerimize çok da yardımcı olamıyoruz. Fuarda özel bir çalışmamız da olacak. Yakın zamanda fiyatlarımıza zam geldi fakat bu zammı fuara yansıtmayacağız. Karavan fiyatlarımız fuardan sonra artacak, donanımsal ürünler sebebiyle zam gelecek. Vatandaşımız fuara gelsin.

Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız

AFET DURUMUNDA KARAVANLARIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Karavan cankurtaran bir ürün. Kocaeli’de depremi yaşadım, son olarak da 6 Şubat’taki depremleri gördüm. 6 Şubat depremleri sonrası deprem bölgesine karavanlar hibe ettik. Şunu gördük ki o karavanlar yeni doğum yapmış annelerimizin çok işine yaradı. Deprem, yangın ve afet durumlarında karavanların önemi ortaya çıkıyor. Bir saniye önce dünya sizin olabilir fakat bir saniye sonra hiçbir şeyiniz kalmıyor. İşte o anda karavan varsa o araç size köşk oluyor. Karavan alırken dikkatli olunmalı, kötü niyetli insanlar çıkabiliyor. Böyle bir durumda Karavancılar İmalat ve Tedarikçiler Derneği ile iletişime geçilebilir.” 

 

Karavan fuarına vatandaşları davet eden iş adamı Ekşi: Karavanları fuara özel düşük fiyatla satacağız

 

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20 May 2024 - 16:26 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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