Ereğlispor itiraz etti

VEZİRÇİFTLİĞİ’NİN TALİMATLARA UYMADIĞI BELİRTİLİYOR

Ereğlispor’un yaptığı itirazda, Vezirçiftliğispor’un talimatlara göre 21 kişilik esame listesinde 2001 ve daha yukarı doğumlu en az 6 oyuncu bulundurması gerektiği, ancak 3 oyuncu yazdığını belirtip itirazda bulundu. Tertip Komitesi, Ereğlispor’un itirazını Salı günü görüşüp, karara bağlayacak. Eğer Ereğlispor’un itirazı kabul edilmesi durumunda Vezirçiftliğispor 3-0 hükmen mağlup sayılacak, yarı finalde Yeşilovaspor’un rakibi Ereğlispor olacak.