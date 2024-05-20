20 May 2024 - 16:30 - Spor

Körfez Gençlerbirliği SK’nın iki antrenörüne milli görev

16 branşta faaliyet gösteren ve yetiştirdiği binlerce sporcuyla, katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda ilimizin ve Körfez ilçemizin adını başarıyla temsil ederek spor alanlarında önemli bir yer edinen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün şimdi de iki antrenörüne milli görev daveti yapıldı.