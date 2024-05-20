Bisikletle gençlik turu

Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’nin farklı organizasyonlarında bisikletliler 19 Mayıs’ın coşkusunu kent turu atarak yaşadılar. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün düzenlediği bisiklet turu ile kenti dolaşan grup üyeleri şarkılar ve marşlarla turu daha keyifli hale getirdiler. Bisiklet turunun ardından gençler Kültür Tepesi Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.