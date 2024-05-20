İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü yeni yerine taşındı

DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



İstiklal Caddesi Kaptanlar İş Merkezi’nde bulunan İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nın, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında yapılan deprem performans analizinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi. Bu kapsamda yeni yer için çalışmalara başlayan İl Müdürlüğü Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şehit Emin Sk. No:15/2 İzmit adresinde bulunan bina için gerekli protokolleri tamamladı.

İŞKUR YENİ HİZMET BİNASINA TAŞINDI



İŞKUR İl Müdürü Ulvi Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün Karabaş Mahallesi Kaptanlar İş Hanında bulunan hizmet binasının Deprem Performans Analizi sonucu Deprem’e dayanıklı olmaması nedeniyle zorunlu olarak ; Mehmet Ali Paşa Mah. Şehit Emin Sk. No:15/2 İzmit adresinde bulunan yeni hizmet binasına taşındı.” ifadelerine yer verdi.