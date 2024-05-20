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Türk Eğitim-Sen’den milletvekillerine mektup

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Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek Öğretmenlik Meslek Kanunu öncesi, Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube tarafından vekillere mektup gönderildi.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Türk Eğitim-Sen’den milletvekillerine mektup mask
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MEKTUPLARIN İÇERİĞİ OKUNDU

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, şube yönetimi ve üyeleri İzmit PTT önünde toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), önümüzdeki günlerde görüşülecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na itirazlarını kaleme alan sendika üyeleri mektupları milletvekillerine gönderdi. Şube Başkanı Yaşar Şanlı okuduğu mektupta, “Öğretmenlik Meslek Kanunu ilk kez 23 Ekim 2018 tarihinde 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin tanıtım toplantısında dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.

DESTEK OLMALARINI İSTİHRAM EDİYORUZ

Ardından Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlere yönelik bir kanunun çıkarılmasını olumlu bulduğumuzu ancak kanunun içerisinde öğretmenlerin tabi olduğu tüm süreç ve mevzuatın yer alması gerektiğini bildirmiş, 5 yıllık süreç içerisinde kanunda neler olması gerektiğine dair çok ciddi gayret ortaya koymuştuk. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bazı maddelerini iptal etti. Bu gelişmenin ardından Bakanlık, kanunun yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Yeni düzenlenmenin duyurulmasına kısa süre kala milletvekillerimizden, kanunun öğretmenlerin taleplerine kulak vermesi ve hayata geçirilmesi noktasında destek olmalarını istirham ediyoruz.

SADECE KADROLU İSTİHDAM

Bu nedenle kanunda yer almasını arzuladığımız düzenlemelere biz eğitimcilerle birlikte sahip çıkmanız en büyük temennimizdir. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, mesleğin saygınlığını artıracak ve statüsünü sağlam bir zemine kavuşturacak şekilde düzenlenmesi bir gerekliliktir. Bu kapsamda tüm öğretmenlerin sadece kadrolu istihdam edilmesi, kariyer basamaklarının sınav yerine hizmet yılı esasına göre belirlenmesi, liyakati esas alan ve adalet zemininde yürüyen yönetici atama sisteminin yasal zeminde yapılması, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimleri için gerekli tedbir ve teşviklerin hayata geçirilmesi son derece önem arz etmektedir.

ASGARİ ÜCRET TUTARINDA ÖDENMELİ

Hiçbir öğretmen, başöğretmen unvanı almadan emekli olmamalıdır. Öğretmenlik kariyer basamakları sisteminin getirmiş olduğu mali haklar emeklilik sistemine de yansıtılmalıdır. Kariyer basamaklarında ilerlemek için, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olma şartı kaldırılmalı, eğitim programı ve asgari çalışmaları tamamlama zorunluluğuna yer verilmemelidir. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına bir asgari ücret tutarında ödenmelidir. Tüm öğretmenlerin maaş karşılığı ders saati 15 saat olmalıdır” ifadelerini kaydetti.

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20 May 2024 - 16:37 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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