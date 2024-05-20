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Yeniden Refah Partisi yeni il başkanını arıyor

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Yerel seçimin ardından teşkilatlarda istişare ve temayül sürecini başlatan Yeniden Refah Partisi’nde yeni il başkanını tespit için temayül çalışması başlatıldı. Genel merkezden gelen isimler YRP Kocaeli Teşkilatında bir dizi görüşmeler yaptı, yeni il başkanlığı için isim tespit etmeye çalıştı.

Muhammet Emin Can
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Yeniden Refah Partisi yeni il başkanını arıyor mask
Yeniden Refah Partisi yeni il başkanını arıyor
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GENEL MERKEZDEN İSİMLER GELDİ

YRP’den son seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Genel Başkan Yardımcı Mehmet Altınöz, Genel Merkez Teşkilat Başkanı Nurettin Gül, Teşkilat Başkanı Yardımcısı ve Marmara Bölge Sorumlusu Erhan Erdoğan ile Kocaeli İl Sorumlusu Yaşar Birgül; il teşkilatında partililere görüştü, yapılacak çalışmayla ilgili bilgi verdi.

ÜÇ İL BAŞKAN ADAYININ YAZILMASI İSTENDİ

Buluşmalar kapsamında sırasıyla YRP Kocaeli Kadın Kolları Başkanı ve yönetimi, YRP Kocaeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyeleri, YRP İl ve İlçe Gençlik Kolları yönetimleri, YRP Kocaeli İlçe Başkanları, YRP Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyeleriyle yapıldı. Saat 15.00’de başlayan görüşmeler saatlerce sürdü. İstişarede, teşkilatlarda görevli isimlere geride kalan genel ve yerel seçim süreçleri hakkındaki düşünceleri soruldu. Temayül yoklamasında ise Ali Taştan’ın yürütmekte olduğu YRP Kocaeli İl Başkanlığı görevi için partililere üç il başkanı adayını yazabilecekleri belirtilerek formlar verildi. Bu çalışmalar sırasında partide bulunmayan YRP İl Başkanı Ali Taştan’ın bir yakınının sağlık sorunu nedeniyle hastanede olduğu belirtildi.

Yeniden Refah Partisi yeni il başkanını arıyor

ALİ TAŞTAN’IN ADININ ÇIKMASI BEKLENMİYOR

Yapılan görüşmeler ve temayül yoklamasının ardından genel merkezden Kocaeli’ye gelen isimler rapor hazırlayarak YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’a sunacak. Genel merkezde rapor görüşülecek ve temayül yoklaması sonucunda isimleri çıkan il başkanı adayları genel merkeze davet edilerek mülakata girecek. Mülakat sonucunda da YRP Kocaeli’nin yeni il başkanı belirlenecek. Temayül yoklamasından Ali Taştan’ın adının çıkması beklenmezken, yeni il başkanının mayıs ayı sonuna kadar atanması bekleniyor. Atama sonrası teşkilatlarda kongre süreci başlayacak.

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20 May 2024 - 16:38 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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