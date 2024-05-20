Doğu Kışla’ya hizmet tesisi

TESİS SAYISI ARTIYOR
2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen, İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda yeni tesislerin sayısı artıyor.
İçerisinde halı saha, basketbol sahaları, gençlik merkezi, kafe ve çeşitli işletmeler, çocuk oyun alanları bulunan parka yakın zamanda da izci merkezi, lokomotif çocuk köyü ve kaykay parkı yapılmıştı. Bugünlerde ise park içerisine hizmet tesisi inşa ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına karar verilen tesisin inşaatı RG İnşaat firmasınca sürdürüyor. Tek katlı olacak yapının temeli atıldı, temmuz ayı sonuna kadar inşa süreci de tamamlanacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.