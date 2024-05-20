19 Mayıs’ı bowling oynayarak kutladılar

TEBRİK ETTİLER
İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında NCity AVM’de Bowling Gençlik Turnuvası gerçekleştirdi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvayı İzmit Belediyesi Meclis Başkanvekili Cengiz Özcan, Başkan Yardımcıları Muhammet Ertürk ve Lütfü Obuz, Meclis Üyeleri Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi ve Neslihan Çakır da takip etti. Eğlenceli geçen turnuva sonunda belediye yetkilileri dereceye giren takımları tebrik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.