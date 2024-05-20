Yeni sezonda 1.Lig’de iki önemli değişiklik var: Sahada 6 yabancı olabiliyor, 23 yaş ve altı 1 oyuncu zorunlu

YABANCI TESCİL HAKKI 8’DEN 6’YA İNİYOR

TFF yeni sezonda uygulanmak kaydıyla 1.Lig’te futbolcu uygunluğu talimatında değişikliğe gitmişti. Buna göre geçen sezon 30 olan aday kadrodaki futbolcu sayısı 26’ya inecek. Kulüpler TFF’ye her iki tescil dönemi için 26 kişilik futbolcu isim listesi bildirebilecek. 26 kişilik listelerde yabancı uyruklu futbolcu sayısı en fazla 6 olabilecek. Bu sayı geçen sezon 8’di. Geçen sezon sahada en fazla 5 yabancının oynamasına izin veriliyordu.

23 YAŞ VE ALTI 1 FUTBOLCU ZORUNLU

Bu sezon tescil edilen 6 futbolcu aynı anda sahada olabilecek. Geçen sezonki gibi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme yapılabilecek. Yeni sezondaki en flaş yenilik takımlar ilk 11’lerine 23 yaş ve altı(2002 ve daha sonra doğan) en az 1 futbolcu yazmak zorunda. İhraç hariç bu futbolcu bir devre sahada kalmak durumunda.