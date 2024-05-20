Furkan Gedik, Sivasspor’un radarında

DEVRE ARASINDA TEMAS KURDULAR
3.Lig ekibi Muş 1948’in Play-Off’a kalmasında önemli rol oynayan, attığı 8 gol yaptığı 5 asistle dikkatleri üzerine çeken Furkan Gedik’e Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’un ilgisi var. Kocaelispor’un eski futbolcularından Bülent Uygun’un çalıştırdığı Sivasspor devre arasında da Furkan Gedik için nabız yoklamıştı. Sözleşmesinde Kocaelispor tarafından geri çağrılır maddesi bulunan Furkan’ın transferde ilk söz hakkı Yeşil-Siyahlı kulüp olacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli4141414141 - Ertuğrul Sağlam bu çocuklarla özel ilgilenmesi lazım madem süper lige çıkamıyoruz bu çocukların oynamaya hakkı var eminim bunlar bizim ruhsuz takımdan daha faydalı olurlar ne varsa memleketim çocuğunda var yönetim uyuma futbolcuna sahip cik
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.