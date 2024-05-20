Furkan Gedik, Sivasspor’un radarında

İzmitli4141414141 - Ertuğrul Sağlam bu çocuklarla özel ilgilenmesi lazım madem süper lige çıkamıyoruz bu çocukların oynamaya hakkı var eminim bunlar bizim ruhsuz takımdan daha faydalı olurlar ne varsa memleketim çocuğunda var yönetim uyuma futbolcuna sahip cik