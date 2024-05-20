Gölcük’te bulunan okulda vurgun iddiası için suç duyurusu

ÜCRETLER ARASINDA ÜÇ KAT FARK İDDİASI

İddialara göre, Gölcük’te yaşanan olayda bir öğretmenin kendisine ait olan e-bordrosuna bakması sonucunda bordrosunda ve banka hesabındaki ücretlerin arasında üç kat fark olduğu anlaşıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından okuldaki diğer öğretmenlerin de hesaplarını kontrol etmesiyle bu durumun 6 öğretmen de daha yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından okulun müdürünün emekli edildiği öne sürüldü.

HİÇBİR ZAMAN GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Adliyesi’nde giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Sendikanın Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtı ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hürriyetçi Eğitim Sen olarak doğruluk ve haklılık üzere bir istikamette olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu noktada ne bir endişe ne bir korku ne de bir göz yumma içerisinde olduk ve hiçbir zaman da olmayacağız.

GEREKENİN YAPILMASI LAZIM

Bu vesileyle az önce suç duyurusunda bulunduğumuz Kocaeli Adliyesinden kamuoyu ile paylaşacağımız durum, maalesef eğitim camiamızda olmaması gereken, üzücü fakat bir an önce gerekeni yapılması gereken vahim bir iddiadır. Gölcük ilçemizdeki bir okulumuzda bir öğretmen arkadaşımızın tesadüfen e bordrosuna bakması sonucu banka hesabına yatan ek ders ücreti ile e bordrosunda görünen ek ders ücreti arasında yaklaşık üç katı fark olduğunu tespit etmiş sonrasında bunu diğer öğretmenlerle paylaşması sonucunda aynı okulda altı öğretmen de kendi hesaplarında bu durumu tespit etmiştir. Hem de defalarca ve yıllarca…

DURUM HAKKINDA BİLGİ ALINMIŞTIR

Hem çirkin ve yüz kızartıcı bir suçun zannı altına sokulan hem de kendisine bilgileri dışında yüksek ek ders tahahhuk ettirildiği için erken aylarda yüksek vergi ödemek zorunda kalan öğretmenlerimiz durumu Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Şubemize bildirmiş, sendikamızın yönetim kurulu üyeleri aynı gün önce ilgili okula ziyarette bulunup öğretmenlerimizden durum hakkında bilgi almıştır.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN DİLEKÇE SUNDUK

Durumun çok ciddi olduğunu gördüğümüz üzere aynı gün bu durumla ilgili Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bu durumun ivedilikle araştırılması, organize bir işin olup olmadığının tespiti ve başka okullarda da aynı çirkin işlemin yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanmasını; söz konusu suça iştirak eden ve göz yuman kim varsa derhal gereğinin

yapılmasını ve öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep eden bir dilekçe sunduk.

BU DURUMUN DİKKAT ÇEKMEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Ve uyardık: Öğretmen arkadaşlarımızın e bordrolarından ve banka hesaplarından tespit edebildiği üzere en az beş yıldan beri aynı suçun işlendiği göz önünde bulundurulursa kurumunuzda da yardım eden veya göz yuman personelinizin olması muhtemeldir. Zira böylesi bir durumun ilgilerin dikkatini çekmemesi mümkün değildir. Bu sebeple derhal gereğini yapın dedik.

KAMU GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINMIŞ MIDIR?

Şimdi buradan soruyoruz:

1.Yıllardır bazı öğretmenlere iki bordro tanzim edilirken biri öğretmenin hesabına diğeri başka hesaplara aktarılırken bu durum ilgili hiç kimsenin dikkatini çekmemiş midir? Bir öğretmenin hak etmesi muhtemel olmayan ek ders ücretlerini hatta raporlu olan öğretmene tahakkuk ettirilen ek ders ücretlerini kontrol edenler, imzalayanlar bunu nasıl fark etmemiştir?

2.Havuza gelen sonra da resmi bordrolara göre öğretmenlerin hesabına yatırılan paranın dışında kalan fazla para hangi iban numaralı hesaplara aktarılmıştır?

3.Bu iş ve işlemler sonucunda Devletimiz ne kadar zarara uğratılmıştır?

4.Bu çirkin işlem sebebiyle yüksek vergi dilimine giren öğretmenlerimizin zararı nasıl karşılanacaktır?

5.Bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürüne bizzat ve resmi olarak ihbar ettiğimizden bu yana araştırmanın ve incelemenin salahiyeti açısından ilgili kamu görevlileri açığa alınmış mıdır?

6.Okul müdürünün hala açığa alınmadığı ve emeklilik işlemlerinin hızlandırılarak bu işten en az zararla kurtarılması çabası doğru mudur?

7.Uzun yıllara dayanan ve bu süre zarfında ne hikmetse kimsenin dikkatini çekmeyen bu yüz kızartıcı iş ve işlem başka okullarda da yapılmış mıdır?

8.Bir sendikanın okula gelip öğretmenlerle toplantı yapıp bu durumun failinin okul müdürü olduğu ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kimsenin bu durumla ilişkisi olmadığını söylemesinin sebebi hikmeti nedir?

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Söz konusu olayın devletimizi ciddi zarara uğratması, bu noktada öğretmenlerimizin hem maddi hem de manevi zarara uğratılması ve mesleğimizin itibarına asla yakışmayacak bir durum olması vesilesiyle; öğretmenlerimizin de sendikamıza sunduğu dilekçeleri doğrultusunda bugün de Kocaeli Adliyesine suç duyurusunda bulunmuş olduk.”