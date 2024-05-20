Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Gündem

Gölcük’te bulunan okulda vurgun iddiası için suç duyurusu

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde öğretmenlerin banka hesaplarına yatan ek ders ücretleri ile e-bordrolarında olan ücretlerin farklı olduğu iddia edildi. Bu yaşanan gelişmelere dair Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Şubesi, Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Gölcük’te bulunan okulda vurgun iddiası için suç duyurusu mask
Gölcük’te bulunan okulda vurgun iddiası için suç duyurusu
Gölcük’te bulunan okulda vurgun iddiası için suç duyurusu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

ÜCRETLER ARASINDA ÜÇ KAT FARK İDDİASI

İddialara göre, Gölcük’te yaşanan olayda bir öğretmenin kendisine ait olan e-bordrosuna bakması sonucunda bordrosunda ve banka hesabındaki ücretlerin arasında üç kat fark olduğu anlaşıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından okuldaki diğer öğretmenlerin de hesaplarını kontrol etmesiyle bu durumun 6 öğretmen de daha yaşandığı ortaya çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından okulun müdürünün emekli edildiği öne sürüldü.

Gölcük’te bulunan okulda vurgun iddiası için suç duyurusu

HİÇBİR ZAMAN GÖZ YUMMAYACAĞIZ

Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Adliyesi’nde giderek olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Sendikanın Kocaeli Şube Başkanı Adem Ellialtı ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hürriyetçi Eğitim Sen olarak doğruluk ve haklılık üzere bir istikamette olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu noktada ne bir endişe ne bir korku ne de bir göz yumma içerisinde olduk ve hiçbir zaman da olmayacağız.

GEREKENİN YAPILMASI LAZIM

Bu vesileyle az önce suç duyurusunda bulunduğumuz Kocaeli Adliyesinden kamuoyu ile paylaşacağımız durum, maalesef eğitim camiamızda olmaması gereken, üzücü fakat bir an önce gerekeni yapılması gereken vahim bir iddiadır. Gölcük ilçemizdeki bir okulumuzda bir öğretmen arkadaşımızın tesadüfen e bordrosuna bakması sonucu banka hesabına yatan ek ders ücreti ile e bordrosunda görünen ek ders ücreti arasında yaklaşık üç katı fark olduğunu tespit etmiş sonrasında bunu diğer öğretmenlerle paylaşması sonucunda aynı okulda altı öğretmen de kendi hesaplarında bu durumu tespit etmiştir. Hem de defalarca ve yıllarca…

DURUM HAKKINDA BİLGİ ALINMIŞTIR

Hem çirkin ve yüz kızartıcı bir suçun zannı altına sokulan hem de kendisine bilgileri dışında yüksek ek ders tahahhuk ettirildiği için erken aylarda yüksek vergi ödemek zorunda kalan öğretmenlerimiz durumu Hürriyetçi Eğitim Sen Kocaeli Şubemize bildirmiş, sendikamızın yönetim kurulu üyeleri aynı gün önce ilgili okula ziyarette bulunup öğretmenlerimizden durum hakkında bilgi almıştır.

MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN DİLEKÇE SUNDUK

Durumun çok ciddi olduğunu gördüğümüz üzere aynı gün bu durumla ilgili Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bu durumun ivedilikle araştırılması, organize bir işin olup olmadığının tespiti ve başka okullarda da aynı çirkin işlemin yapılıp yapılmadığının kontrolünün sağlanmasını; söz konusu suça iştirak eden ve göz yuman kim varsa derhal gereğinin

yapılmasını ve öğretmenlerimizin mağduriyetinin giderilmesini talep eden bir dilekçe sunduk.

BU DURUMUN DİKKAT ÇEKMEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Ve uyardık: Öğretmen arkadaşlarımızın e bordrolarından ve banka hesaplarından tespit edebildiği üzere en az beş yıldan beri aynı suçun işlendiği göz önünde bulundurulursa kurumunuzda da yardım eden veya göz yuman personelinizin olması muhtemeldir. Zira böylesi bir durumun ilgilerin dikkatini çekmemesi mümkün değildir. Bu sebeple derhal gereğini yapın dedik.

KAMU GÖREVLİLERİ AÇIĞA ALINMIŞ MIDIR?

Şimdi buradan soruyoruz:

1.Yıllardır bazı öğretmenlere iki bordro tanzim edilirken biri öğretmenin hesabına diğeri başka hesaplara aktarılırken bu durum ilgili hiç kimsenin dikkatini çekmemiş midir? Bir öğretmenin hak etmesi muhtemel olmayan ek ders ücretlerini hatta raporlu olan öğretmene tahakkuk ettirilen ek ders ücretlerini kontrol edenler, imzalayanlar bunu nasıl fark etmemiştir?

2.Havuza gelen sonra da resmi bordrolara göre öğretmenlerin hesabına yatırılan paranın dışında kalan fazla para hangi iban numaralı hesaplara aktarılmıştır?

3.Bu iş ve işlemler sonucunda Devletimiz ne kadar zarara uğratılmıştır?

4.Bu çirkin işlem sebebiyle yüksek vergi dilimine giren öğretmenlerimizin zararı nasıl karşılanacaktır?

5.Bu durumu İlçe Milli Eğitim Müdürüne bizzat ve resmi olarak ihbar ettiğimizden bu yana araştırmanın ve incelemenin salahiyeti açısından ilgili kamu görevlileri açığa alınmış mıdır?

6.Okul müdürünün hala açığa alınmadığı ve emeklilik işlemlerinin hızlandırılarak bu işten en az zararla kurtarılması çabası doğru mudur?

7.Uzun yıllara dayanan ve bu süre zarfında ne hikmetse kimsenin dikkatini çekmeyen bu yüz kızartıcı iş ve işlem başka okullarda da yapılmış mıdır?

8.Bir sendikanın okula gelip öğretmenlerle toplantı yapıp bu durumun failinin okul müdürü olduğu ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kimsenin bu durumla ilişkisi olmadığını söylemesinin sebebi hikmeti nedir?

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Söz konusu olayın devletimizi ciddi zarara uğratması, bu noktada öğretmenlerimizin hem maddi hem de manevi zarara uğratılması ve mesleğimizin itibarına asla yakışmayacak bir durum olması vesilesiyle; öğretmenlerimizin de sendikamıza sunduğu dilekçeleri doğrultusunda bugün de Kocaeli Adliyesine suç duyurusunda bulunmuş olduk.”

# Gölcük, Kocaeli, yönetim, ilçe, Kamu, para

20 May 2024 - 17:34 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.840.938 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL