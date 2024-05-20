Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Elektrik dağıtım şirketlerinden büyük zam çağrısı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Eldeniz, elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini söyledi. Mayısta elektrikte ortalama piyasa fiyatı 2 bin 33 TL iken, meskenlerde bu rakam 480 TL ve 1130 TL seviyelerinde bulunuyor.

Elektrik dağıtım şirketlerinden büyük zam çağrısı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketlerini temsil eden Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Barış Eldeniz, Türkiye'de elektrik tüketiminin yaklaşık yarısının sübvansiyonlu tarifeden aldığını belirterek, elektrik fiyatlarının piyasadaki maliyetleri yansıtacak şekilde yükselmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de hanelerin ve küçük işletmelerin tükettiği elektrik sübvansiyonlu tarifeden satılıyor. Elder'in verdiği bilgiye göre geçen yıl hükümetin sübvansiyon harcaması 120 milyar lirayı buldu.

'PİYASADAKİ FİYATLARI YANSITMALI'

Elder Başkanı Barış Erdeniz düzenlenen basın toplantısında, elektrik tüketimine sağlanan sübvansiyon yerine piyasadaki fiyatları yansıtan bir fiyat modeline geçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Elektrik maliyetleri artmaya devam ederken fiyatların sabit kalması her geçen gün sübvansiyon ihtiyacını artırmaktadır. Gerçek maliyetine yaklaşacak fiyatlara yaklaşmamız, sürdürülebilir bir enerji piyasasına gelmemiz gerekmektedir" dedi.

Elder'in verdiği bilgiye göre Türkiye'de faturalanan elektrik tüketimi bu yıl itibarıyla 260 milyar kw/s seviyesinde bulunuyor. Tüketilen elektriğin 120 milyar kw/s olan bölümü, yani yaklaşık yarısı regüle tarife denilen sübvansiyonlu fiyatlardan satılıyor. Sübvansiyonlu tüketimin yarısı, yani 60 milyar kw/s tüketim, konutlar tarafından gerçekleştiriliyor.

26 AYDIR FİYAT DEĞİŞMİYOR

Elektrik fiyatlarının 26 aydır değişmediğini kaydeden Eldeniz, "Sürdürülebilir olmayan fiyat politikaları karşılığında bu yıl devletin 5,7 milyar dolar seviyesinde bir sübvansiyon ihtiyacı olacağını öngörüyoruz... (fiyatların) bu seviyelerde enerji arz güvenliğini tehdit etmemesi için gerçek maliyet bazlı fiyatlama politikasına geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Meskenler sübvansiyonlu tarifeden tüketim yaparken, imalat ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli aboneler ise elektrik piyasasında oluşan ve üretim maliyetlerini yansıtan ikili anlaşmalar yoluyla elektrik alıyorlar.

Reuters'ın derlediği bilgilere göre Türkiye'de elektrik tarife fiyatlarına fiyatlarına son olarak Ocak 2022'de keskin bir zam yapıldı. 2022 yılının iki ve üçüncü çeyreğinde yapılan fiyat artışları ise daha sonra yapılan indirimle büyük ölçüde geri alındı.

Elder'in derlediği verilere göre Ocak 2022'den itibaren tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 195 seviyesinde gerçekleşirken, konutlara satılan elektriğin fiyatı sadece yüzde 10 artış kaydetti.

TARİFE VE SPOT FİYAT NE KADAR?

Elektrik dağıtım şirketlerinin çağrısının hayata geçmesi durumunda elektrikte konut tarifesinde büyük zam gündeme gelecek.

EPİAŞ verilerine göre elektrikte mayıs ayı için ortalama piyasa fiyatı 2 bin 333 TL. EPDK tarifesine göre ise konutta günlük 8 kilovatsaat tüketimin altında 48 kuruş, üstünde ise 113 kuruşluk fiyat var. Yani bir megavatsaat fiyatı konutlarda 480 TL ve 1130 TL.

Kaynak: Reuters

# hizmet, Türkiye, HER, VAR, ifade

20 May 2024 - 17:40 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.840.938 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL