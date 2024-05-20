Derince GB finalde

MALTASPOR 3.DAKİKADA ÖNE GEÇTİ
Avni Kalkavan Stadı’nda oynanan maçın hemen başında Maltaspor, Berat Tırak’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Derince GB hemen karşılık verdi. 5.dakikada Gökalp Esmer, 8.dakikada da Yusuf Güney’in attığı gollerle skoru 2-1’e getirdi. İlk yarı da bu skorla bitti. İkinci yarısı gergin geçen maçta Maltaspor’dan Samet Arda Özkan, Derince GB’den Tuna Özdemir ve Eren Güvercin kırmızı kart gördü. Maltaspor maçı 10, Derince GB ise 9 kişi tamamladı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.