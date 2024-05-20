Yenidoğan, Üçyoldoğu’ya fark attı

İLK YARI 2-0 BİTTİ
1.Küme’ye çıkacak son iki takımın belirleneceği 2.Küme Play-Off’ta heyecan devam ediyor. Çeyrek finalin son maçlarında Yenidoğanspor ile Üçyoldoğuspor takımları karşılaştı. B Grubu’nda son haftalardaki çıkışı ile Play-Off’a kalmayı başaran Üçyoldoğuspor, C Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Yenidoğanspor arasındaki maç Avni Kalkavan Stadı’nda oynandı. Maçın hemen başlarından Yenidoğanspor, Muhammet Ali Türk ve Kadir Aslan’ın golleriyle 2-0 öne geçti.
ÜÇYOLDOĞUSPOR 10 KİŞİ KALDI
2-0’dan sonra Yenidoğanspor, penaltı kazandı atışı Sezer Çavundur kullandı, Üçyoldoğuspor kalecisi Mücahit Türk gole izin vermedi. Aynı Mücahit Türk, 5 dakika sonra ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı, Üçyoldoğuspor maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Üçyoldoğuspor, ikinci yarıda Kadir Arslan, Emre Dalgıç, Emre Şimşek ve Tuncay Sap’ın golleriyle sahadan 7-0 gibi farklı skorla galip geldi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.