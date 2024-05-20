H.Hızır Şafakspor skoru koruyamadı

GEBZE FENER 41 GÜCÜSPOR İKİNCİ YARIDA SONUCA GİTTİ

U-16 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Hacı Hızır Şafakspor, aynı yaş grubu oyuncularla bu kez U-17 Ligi’nde mücadele ediyor. Bir yaş küçük oyuncularla Play-Off’a kalan Hacı Hızır Şafakspor, ilk maçında İzmit 41 FK’yı 7-0 mağlup etmişti. Yarı finalde ise Hereke Yıldızspor’u 4-0 yenen Gebze 41 Fener Gücüspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını Mustafa Efe ve Gökhan Kılıç’ın golleriyle 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Gebze Fener 41 Gücüspor, müthiş bir geri dönüşe imza attı, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fener 41 Gücüspor, finalde Derince GB’nin rakibi oldu. Fener 41 Gücü-Derince GB final maçı bu akşam Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da başlayacak.