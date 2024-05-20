H.Hızır Şafakspor skoru koruyamadı

GEBZE FENER 41 GÜCÜSPOR İKİNCİ YARIDA SONUCA GİTTİ
U-16 yaş grubunda ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Hacı Hızır Şafakspor, aynı yaş grubu oyuncularla bu kez U-17 Ligi’nde mücadele ediyor. Bir yaş küçük oyuncularla Play-Off’a kalan Hacı Hızır Şafakspor, ilk maçında İzmit 41 FK’yı 7-0 mağlup etmişti. Yarı finalde ise Hereke Yıldızspor’u 4-0 yenen Gebze 41 Fener Gücüspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını Mustafa Efe ve Gökhan Kılıç’ın golleriyle 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda Gebze Fener 41 Gücüspor, müthiş bir geri dönüşe imza attı, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Fener 41 Gücüspor, finalde Derince GB’nin rakibi oldu. Fener 41 Gücü-Derince GB final maçı bu akşam Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da başlayacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.