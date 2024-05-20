U-17’lerde final günü

Final maçları M.Ali Kağıtçı, Derince ve Körfez Esentepe sahalarında oynanacak. Bu akşamki maçları kazanacak üç takım Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek. Yenilen takımlar arasında oynanacak baraj maçından bir takım daha gruplara gidecek.
GÖLCÜKSPOR-G.KARADENİZSPOR
U-17 Ligi Play-Off finalinde bu akşamın maçlarından biri M.Ali Kağıtçı Stadı’nda Gölcükspor ile Gölcük Karadenizspor arasında oynanacak. İki Gölcük takımının mücadelesi 19.00’da başlayacak, G.Karadenizspor, yarı final maçında Gebzespor’u 3-2 mağlup etmişti. Gölcükspor da Kartepe Belediyespor’a 2-1 üstünlük sağlamıştı.
KULLARSPOR- KARAMÜRSEL İY
Küçük yaş gruplarında bir çok kez ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil eden Kullarspor ile Karamürsel İdman Yurdu bu kez de U-17 yaş grubunda bunu başarmak istiyorlar. Daha önce Körfez’de oynanacağı açıklanan karşılaşma Derince Stadı’na alındı, 19.00’da başlayacak. Derince GB ise Körfez Esentepe Stadı’nda Gebze Fener 41 Gücü ile aynı saatte karşılaşacak.
GÜNÜN PROGRAMI
M.Ali Kağıtçı Stadı
19.00 Gölcükspor- G.Karadenizspor
Derince Stadı
19.00 Kullarspor-Karamürsel İdman Yurdu
Körfez Esentepe Stadı
19.00 Derince GB- Gebze Fener 41 Gücü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.