Asarköy, uzatmada güldü

İLK YARIDA GOL OLMADI

2.Küme E Grubu’nda son haftalardaki performansıyla ismini Play-Off’a yazdıran Gölcük Asarköyspor, kadrosunda Hisareynspor’un oyuncularından Ogün Şahin, Selçuk Şamlı, Muhammet Kandemir ve Yusuf Tuna gibi isimleri bulunduruyor. D Grubu’nu ikinci sırada bitiren Uzuntarlaspor ise rakibi karşısında kolay pes etmek istemiyordu. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında gol olmadı.

UZUNTARLA PENALTI KAÇIRDI ASARKÖY PENALTIDAN ATTI

İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Uzuntarlaspor öne geçme şansını kullanamadı. 67.dakikada kazanılan penaltıda topun başına Serkan Toprak geçti, vuruşunda Asarköyspor kalecisi Mert Ali başarılıydı. Asarköyspor ise kazandığı penaltıyı Ogün Şahin ile gole çevirdi, 1-0 öne geçti. 90+6’da Uzuntarlaspor, Kamer Aydın’ın serbest atışında eşitliği sağladı, maç uzatmaya gitti. Uzatmanın ikinci yarısında 117.dakikada Asarköyspor, Oğuzhan Eren Cinal’ın golüyle turu geçen takım oldu.