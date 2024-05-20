Pınar: Sporun kaybedeni yok skorun kaybedeni var

KAZANABİLİRDİK
Veysel Pınar, Asarköyspor maçı öncesinde kazanmayı çok istediklerini belirterek, “Kadromuzda çok iyi oyuncular var. Ancak sezon içinde ve Play-Off öncesinde antrenman devamlılığını sağlayamadık. Ekonomik olarak çok fazla bütçemiz yok. Başkanımız Bayrak Öztürk’ün çabalarıyla ayakta duran bir takımız. Biz maçlarda dostluk ve iyi futbolla anılmak istiyoruz. Sporda hiçbir zaman kaybeden olmaz. Skorda kaybeden olur. Bu felsefe ile yolumuza devam ediyoruz. Asarköyspor maçında da kazanacak kadar iyi oynadık. Maça bize de gitti geldi. Kazanmak kısmet değilmiş. Asarköyspor’u kutluyorum” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.