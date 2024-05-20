Pınar: Sporun kaybedeni yok skorun kaybedeni var

KAZANABİLİRDİK

Veysel Pınar, Asarköyspor maçı öncesinde kazanmayı çok istediklerini belirterek, “Kadromuzda çok iyi oyuncular var. Ancak sezon içinde ve Play-Off öncesinde antrenman devamlılığını sağlayamadık. Ekonomik olarak çok fazla bütçemiz yok. Başkanımız Bayrak Öztürk’ün çabalarıyla ayakta duran bir takımız. Biz maçlarda dostluk ve iyi futbolla anılmak istiyoruz. Sporda hiçbir zaman kaybeden olmaz. Skorda kaybeden olur. Bu felsefe ile yolumuza devam ediyoruz. Asarköyspor maçında da kazanacak kadar iyi oynadık. Maça bize de gitti geldi. Kazanmak kısmet değilmiş. Asarköyspor’u kutluyorum” dedi.