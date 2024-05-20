Prof. Dr. Canan Dağdeviren KYÖD Onur Üyesi oluyor

CANAN DAĞDEVİREN KYÖD’Ü ZİYARET ETTİ

Kocaelili ünlü bilim insanı Prof. Dr. Canan Dağdeviren, açılış için geldiği İzmit’te Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’ni (KYÖD) ziyaret etti. Ziyarette KYÖD geçmiş dönem başkanları Şerif Ünan, Cihat Uçar, Reşat Keçeci, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Yönetim Kurulu üyeleri ile İzmit Belediyesi Yönetim Kadrosu ile Belediyesi Meclis üyeleri eşlik etti.

ONUR ÜYESİ OLMAYI KABUL ETTİ

Uğur Saral ziyaret sonunda yaptığı açıklamada, Prof Dr. Canan Dağdeviren “KYÖD Onur Üyesi” olma teklifini kabul ederek bizleri gururlandırdı. Çok yakın zamanda tören yapılarak KYÖD Onur üyeliği rozeti kendisine takdim edilecektir.” dedi.