Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

KAYNAKLARDA SIKINTI YOK
Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin ardından gözler Kocaeli’de devam eden kamu yatırımlarına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli’de devam eden Kandıra Yolu, Derince D-100 ve TEM Bağlantı Yolu ile Güney Marmara Otoyolu yapım işiyle ilgili kaynak sıkıntısı olmadığı öğrenildi. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların kaynaklarının hazır olduğu ve bu projelerin tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyeceği belirtildi.
KANDIRA YOLU’NUN 6 KİLOMETRESİ BİTECEK
İzmit-Kandıra arasında yapımı 2021 yılında başlayan 40 kilometrelik yolun Kandıra Cezaevi ile İzmit arasındaki 21 kilometrelik bölümü geçtiğimiz yıl tamamlandı. Kalan 19 kilometrelik kısmın 6 kilometresinin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Alınan tasarruf tedbirleri ön görülerek Kandıra Yolu’nun bu yıl 6 kilometresi bitirilecek şekilde bir bütçenin ayrıldığı öğrenildi. Yolun şu anda yüzde 50’si tamamlandığı için de ayrılan bütçenin kısıtlanmaması bekleniyor. Aynı zamanda Kalyon İnşaat gibi büyük bir inşaat firmasının çalışmayı yürütmesi nedeniyle de sorun yaşanmamasına kesin gözüyle bakılıyor.
D-100-TEM BAĞLANTISINDA MAHKEME KARARI ÖNEMLİ
Karayolları tarafından geçtiğimiz yıl çalışmaları başlayan Derince Limanı D-100 Karayolu-TEM Bağlantı Yolu’nun da tasarruf tedbirlerinden etkilenmemesi bekleniyor. Şu anda yüzde 25 ilerlemenin olduğu projede Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü bu yıl TEM ile D-100 arasındaki bağlantının bitirilmesini hedefliyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan ihaleye itiraz nedeniyle mahkemenin vereceği kararın, söz konusu çalışmaların hızını etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Danıştay’da olan süreçte mahkeme heyeti ihaleyi iptal ederse çalışmanın ilerleyişinde büyük sorunlar çıkacak.
GÜNEY MARMARA’DA PROJE DEVAM EDECEK
Gölcük, Karamürsel ve Başiskele bölgesindeki yoğun trafiği rahatlatacak olan Güney Marmara Otoyolu’nun proje yapım işiyle alakalı olarak da tasarruf tedbirlerinin etkili olmaması bekleniyor. 83 kilometrelik yolun projesini yapacak firmanın 2025 yılına kadar süresi var. Firmanın ödeneklerle ilgili sıkıntısının olmadığı ve bu nedenle projeyi zamanında bitireceği gelen bilgiler arasında.
Yapımı 2021 yılında başlayan 40 kilometrelik Kandıra-İzmit Duble Yol Projesi’nin 21 kilometresi tamam. 6 kilometresi de bu yıl yapılacak ve kalan 13 kilometre için hazırlıklar başlayacak.
Trafiğin kilit olduğu noktalardan Derince Limanı geçişinde Derince Limanı D-100 TEM Bağlantı Yolu kapsamında üstten tırların transit geçeceği köprülü kavşak yapılacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
İsmai̇l Ay - Derince limanyolu eskiyol lütfen en hızlı şekilde bitirilmesi için gereken ne varsa yapılsın konser gezi tiyatro vs vs yapmayın bir an önce bu yolu bitirin.
Gölcüklü - Güney marmara otoyolu en önemli ihtiyaç,ne yapıp edip bu yol yapılmalı. Özellikle şehirdışına giden araçlar ve ağır vasıta araçlar kesinlikle otoyolu kullanmalı.bununla birlikte bu otoyol normal otoyollar gibi ucuz fiyatlı olmalı
Derinceli - Kamunun parası ile Kamunun Limanına Çöktüler Dümenden İşletmeci Atadılar yoluda Kamunun parası ile yapıyorlar Körfezdeki Çoğu Limanada Ortaklar
Edebiyat Öğretmeni - ALİKAHYA-STAD TRAMVAY PROJESİDE ASKIYA ALINDIMI ACABA?? YOLLARA KAZMAYI VURDULAR. GELECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLSE ÇOK İYİ OLUR. 3 YIL BOYUNCA MİLLET TOZ TOPRAK ÇEKMEMELİ
Alp - Kaleme alıp bizi aydınlattiğınız bu yazı için teşekkürler minnettarız.Yanlız gerçekten Güney marmara otoyolu insanlari canindan bezdirdi yol güzergahı herkesin arazisi resmen hacizli atılmıyo,satılmıyo anayol kenarı çarşı içi kalmış imar yok bu gibi tepki toplayan olayların birikiminin sonuçlarıda ortada.
Mert - D130 projeleri rafa kalktı anlaşılan İzmit Başiskele Gölcük hattında uzun yıllar çileye devam
İzmitli - Dünya bankası şehir hastanesi yolu ne oldu mütahit parayı aldı kaçtı yol öyle bırakıldı otoban altı perişan durumda
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.