Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
20 May 2024 - 20:34- Gündem G:

Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli’de devam eden üç büyük ulaşım projesi olan Kandıra-İzmit Duble Yol Projesi, Derince Limanı D-100 TEM Bağlantı Yolu ile Güney Marmara Otoyolu Projesi’nin, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinden etkilenmemesi bekleniyor. Üç projenin de ödenekleri devam edecek.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek mask
Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek
Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

KAYNAKLARDA SIKINTI YOK

Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin ardından gözler Kocaeli’de devam eden kamu yatırımlarına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli’de devam eden Kandıra Yolu, Derince D-100 ve TEM Bağlantı Yolu ile Güney Marmara Otoyolu yapım işiyle ilgili kaynak sıkıntısı olmadığı öğrenildi. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların kaynaklarının hazır olduğu ve bu projelerin tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyeceği belirtildi.

KANDIRA YOLU’NUN 6 KİLOMETRESİ BİTECEK

İzmit-Kandıra arasında yapımı 2021 yılında başlayan 40 kilometrelik yolun Kandıra Cezaevi ile İzmit arasındaki 21 kilometrelik bölümü geçtiğimiz yıl tamamlandı. Kalan 19 kilometrelik kısmın 6 kilometresinin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Alınan tasarruf tedbirleri ön görülerek Kandıra Yolu’nun bu yıl 6 kilometresi bitirilecek şekilde bir bütçenin ayrıldığı öğrenildi. Yolun şu anda yüzde 50’si tamamlandığı için de ayrılan bütçenin kısıtlanmaması bekleniyor. Aynı zamanda Kalyon İnşaat gibi büyük bir inşaat firmasının çalışmayı yürütmesi nedeniyle de sorun yaşanmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

D-100-TEM BAĞLANTISINDA MAHKEME KARARI ÖNEMLİ

Karayolları tarafından geçtiğimiz yıl çalışmaları başlayan Derince Limanı D-100 Karayolu-TEM Bağlantı Yolu’nun da tasarruf tedbirlerinden etkilenmemesi bekleniyor. Şu anda yüzde 25 ilerlemenin olduğu projede Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü bu yıl TEM ile D-100 arasındaki bağlantının bitirilmesini hedefliyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan ihaleye itiraz nedeniyle mahkemenin vereceği kararın, söz konusu çalışmaların hızını etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Danıştay’da olan süreçte mahkeme heyeti ihaleyi iptal ederse çalışmanın ilerleyişinde büyük sorunlar çıkacak.

Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

GÜNEY MARMARA’DA PROJE DEVAM EDECEK

Gölcük, Karamürsel ve Başiskele bölgesindeki yoğun trafiği rahatlatacak olan Güney Marmara Otoyolu’nun proje yapım işiyle alakalı olarak da tasarruf tedbirlerinin etkili olmaması bekleniyor. 83 kilometrelik yolun projesini yapacak firmanın 2025 yılına kadar süresi var. Firmanın ödeneklerle ilgili sıkıntısının olmadığı ve bu nedenle projeyi zamanında bitireceği gelen bilgiler arasında.

Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

Yapımı 2021 yılında başlayan 40 kilometrelik Kandıra-İzmit Duble Yol Projesi’nin 21 kilometresi tamam. 6 kilometresi de bu yıl yapılacak ve kalan 13 kilometre için hazırlıklar başlayacak.

 

Üç proje tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

Trafiğin kilit olduğu noktalardan Derince Limanı geçişinde Derince Limanı D-100 TEM Bağlantı Yolu kapsamında üstten tırların transit geçeceği köprülü kavşak yapılacak.

# VAR, Kamu, tasarruf, Gölcük, karamürsel, Derince, İzmit, Kocaeli

20 May 2024 - 20:34 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.911.049 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

İsmai̇l Ay - Derince limanyolu eskiyol lütfen en hızlı şekilde bitirilmesi için gereken ne varsa yapılsın konser gezi tiyatro vs vs yapmayın bir an önce bu yolu bitirin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 07:25
06

Gölcüklü - Güney marmara otoyolu en önemli ihtiyaç,ne yapıp edip bu yol yapılmalı. Özellikle şehirdışına giden araçlar ve ağır vasıta araçlar kesinlikle otoyolu kullanmalı.bununla birlikte bu otoyol normal otoyollar gibi ucuz fiyatlı olmalı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 00:00
05

Derinceli - Kamunun parası ile Kamunun Limanına Çöktüler Dümenden İşletmeci Atadılar yoluda Kamunun parası ile yapıyorlar Körfezdeki Çoğu Limanada Ortaklar

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 20 Mayıs 23:31
04

Edebiyat Öğretmeni - ALİKAHYA-STAD TRAMVAY PROJESİDE ASKIYA ALINDIMI ACABA?? YOLLARA KAZMAYI VURDULAR. GELECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLSE ÇOK İYİ OLUR. 3 YIL BOYUNCA MİLLET TOZ TOPRAK ÇEKMEMELİ

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 20 Mayıs 23:16
03

Alp - Kaleme alıp bizi aydınlattiğınız bu yazı için teşekkürler minnettarız.Yanlız gerçekten Güney marmara otoyolu insanlari canindan bezdirdi yol güzergahı herkesin arazisi resmen hacizli atılmıyo,satılmıyo anayol kenarı çarşı içi kalmış imar yok bu gibi tepki toplayan olayların birikiminin sonuçlarıda ortada.

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 20 Mayıs 22:58
02

Mert - D130 projeleri rafa kalktı anlaşılan İzmit Başiskele Gölcük hattında uzun yıllar çileye devam

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 20 Mayıs 22:12
01

İzmitli - Dünya bankası şehir hastanesi yolu ne oldu mütahit parayı aldı kaçtı yol öyle bırakıldı otoban altı perişan durumda

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 20 Mayıs 21:17
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PERSONEL ARANIYOR

3 KUTU Dilovası’nda bulunan Demir Çelik fabrikasında taşeron firmada HURDA AYIKLAMA FİRMASINDA çalışmak üzere, *Okuma Yazma bilen *50 yaş Altı *Ü...

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL ARANIYOR

LUCEA AYDINLATMA Mağazamızda YETİŞTİRİLMEK ÜZERE BAY PERSONEL alınacaktır. *Köseköy, Uzunçiftlik,(Kartepe) ve civarında ikamet eden *Esnek çalışma s...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL