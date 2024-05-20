Üç ulaşım projesi tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyecek

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Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin ardından gözler Kocaeli’de devam eden kamu yatırımlarına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kocaeli’de devam eden Kandıra Yolu, Derince D-100 ve TEM Bağlantı Yolu ile Güney Marmara Otoyolu yapım işiyle ilgili kaynak sıkıntısı olmadığı öğrenildi. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların kaynaklarının hazır olduğu ve bu projelerin tasarruf tedbirlerinden etkilenmeyeceği belirtildi.

KANDIRA YOLU’NUN 6 KİLOMETRESİ BİTECEK

İzmit-Kandıra arasında yapımı 2021 yılında başlayan 40 kilometrelik yolun Kandıra Cezaevi ile İzmit arasındaki 21 kilometrelik bölümü geçtiğimiz yıl tamamlandı. Kalan 19 kilometrelik kısmın 6 kilometresinin bu yıl tamamlanması bekleniyor. Alınan tasarruf tedbirleri ön görülerek Kandıra Yolu’nun bu yıl 6 kilometresi bitirilecek şekilde bir bütçenin ayrıldığı öğrenildi. Yolun şu anda yüzde 50’si tamamlandığı için de ayrılan bütçenin kısıtlanmaması bekleniyor. Aynı zamanda Kalyon İnşaat gibi büyük bir inşaat firmasının çalışmayı yürütmesi nedeniyle de sorun yaşanmamasına kesin gözüyle bakılıyor.

D-100-TEM BAĞLANTISINDA MAHKEME KARARI ÖNEMLİ

Karayolları tarafından geçtiğimiz yıl çalışmaları başlayan Derince Limanı D-100 Karayolu-TEM Bağlantı Yolu’nun da tasarruf tedbirlerinden etkilenmemesi bekleniyor. Şu anda yüzde 25 ilerlemenin olduğu projede Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü bu yıl TEM ile D-100 arasındaki bağlantının bitirilmesini hedefliyor. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan ihaleye itiraz nedeniyle mahkemenin vereceği kararın, söz konusu çalışmaların hızını etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. Danıştay’da olan süreçte mahkeme heyeti ihaleyi iptal ederse çalışmanın ilerleyişinde büyük sorunlar çıkacak.

GÜNEY MARMARA’DA PROJE DEVAM EDECEK

Gölcük, Karamürsel ve Başiskele bölgesindeki yoğun trafiği rahatlatacak olan Güney Marmara Otoyolu’nun proje yapım işiyle alakalı olarak da tasarruf tedbirlerinin etkili olmaması bekleniyor. 83 kilometrelik yolun projesini yapacak firmanın 2025 yılına kadar süresi var. Firmanın ödeneklerle ilgili sıkıntısının olmadığı ve bu nedenle projeyi zamanında bitireceği gelen bilgiler arasında.

Yapımı 2021 yılında başlayan 40 kilometrelik Kandıra-İzmit Duble Yol Projesi’nin 21 kilometresi tamam. 6 kilometresi de bu yıl yapılacak ve kalan 13 kilometre için hazırlıklar başlayacak.

Trafiğin kilit olduğu noktalardan Derince Limanı geçişinde Derince Limanı D-100 TEM Bağlantı Yolu kapsamında üstten tırların transit geçeceği köprülü kavşak yapılacak.