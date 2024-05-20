Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günlük milli yas ilan ediyoruz

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlarla Kabine Toplantısı dolayısıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve yanındaki 8 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan İran'daki helikopter kazasıyla ilgili Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi