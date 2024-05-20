Saadet Partisi İl Yönetimi, Büyükakın’a gitti

Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetim kurulu üyeleri, 2024 Yerel Seçimleri'nde ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette SP İl Yönetimi, Tahir Büyükakın’a yeni döneminin hayırlı uğurlu olması temenni etti ve kendisine başarılar diledi. SP Kocaeli İl Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada misafirperverliği ve hoş sohbeti sebebiyle Tahir Büyükakın’a teşekkür edildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.