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Saadet Partisi İl Yönetimi, Büyükakın’a gitti

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Saadet Partisi Kocaeli İl Yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muhammet Emin Can
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Saadet Partisi İl Yönetimi, Büyükakın’a gitti mask
Saadet Partisi İl Yönetimi, Büyükakın’a gitti
Saadet Partisi İl Yönetimi, Büyükakın’a gitti
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Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu ve il yönetim kurulu üyeleri, 2024 Yerel Seçimleri'nde ikinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette SP İl Yönetimi, Tahir Büyükakın’a yeni döneminin hayırlı uğurlu olması temenni etti ve kendisine başarılar diledi. SP Kocaeli İl Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada misafirperverliği ve hoş sohbeti sebebiyle Tahir Büyükakın’a teşekkür edildi. 

 

Saadet Partisi İl Yönetimi, Büyükakın’a gitti
Saadet Partisi İl Yönetimi, Büyükakın’a gitti

# Kocaeli, yönetim, yeni, Büyükşehir, sosyal

20 May 2024 - 21:17 - Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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