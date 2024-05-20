Vakıf İş Hanı yıkımından bölge esnafı şikayetçi

Bölge esnafı, “Hafız Şerif Sokak’ta yıkımına başlanan Vakıf İş Hanı binasında hiçbir önlem alınmadan çalışan yıkım ekibi bölge esnafına büyük zarar veriyor. Belediyeye defalarca yazı yazmamıza rağmen dikkate alınmadı. Dükkanlarımız önüne sürekli olarak toprak ve taşlar düşüyor. Bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.