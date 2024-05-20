Yerel Sanatçı Hikmet Korkut annelere konser verdi

Programda Kocaeli’nin yerel sanatçısı Hikmet Korkut, birçok STK, dernek başkanları ve üyeleri ile Kocaeli Huzurevi’nde kalan annelere şiirler ve şarkılar okudu. Konsere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak başlayan Korkut’un annem adlı şarkısında duygusal anlar yaşandı ve katılımcılar gözyaşlarına engel olmadı.