Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu

Mert - @Sharpa 04 nolu yoruma cevabı: D100 ile ne alakası var kaza yerinin. Devlet yoluna kasis olmaz ayrıca. Refüjsüz bölünmüş yol yapanda suç. Bu yol çok tehlikeli. Toz ve çamur eksik olmaz heryerden yola katılım var. Şeritler dar. Kamyon, tır bol ve sonuç yine kaza.