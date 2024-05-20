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20 May 2024 - 22:06- Asayiş G:

Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobille çarpışan tırın sürücü kabini koptu. Ortalık savaş alanına dönerken, feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Ayrıca kavşakta U dönüşü yapan TIR'ın 8'de 8 suçlu olduğu kaza tespit raporunda ortaya çıktı.

Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu
Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu
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Kaza, Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan tır sürücüsü H.Ö.’nün sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle kapanan cadde, tır ve otomobilin kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İŞTE KAZA TESPİT RAPORU

Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu
Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu
Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu
Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu
Başiskele'de 6 gencin yaralandığı feci kazanın raporu çıktı! Kavşakta U dönüşü yapan TIR 8'de 8 suçlu

Kaynak: İHA

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20 May 2024 - 22:06 - Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(7)
07

Mahmut - 9 yıldır o caddede oturuyorum 999999 defa demişimdir aşağı yuvacıktan kullara kadar akşam zifiri karanlık ama kulların içi sanki hiç güneş batmıyor gündüz gibi o caddenin ışıklandırılması gerekiyor

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 21 Mayıs 08:35
05

Metin Mert - Kullar Caddesi için önlemler alınmalı yoksa çok can yanar.Yetkililere defalarca önlem alınması konusunda başvuru yaptık ama sonuç yok.Yol bölünmeli ,Trafik ışıkları arttırılmalı ,hız kontrolü yapılmalı.Şehirin göbeğinde bu kadar kalabalık bir caddede böyle bir yol şekli olamaz.

Yanıtla . 13Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 00:46
04

Sharpa - D 100 e kasis mi konacak artık bilmiyorum. Bu kadar hız orada normal mi.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 21 Mayıs 00:00
06

Mert - @Sharpa 04 nolu yoruma cevabı: D100 ile ne alakası var kaza yerinin. Devlet yoluna kasis olmaz ayrıca. Refüjsüz bölünmüş yol yapanda suç. Bu yol çok tehlikeli. Toz ve çamur eksik olmaz heryerden yola katılım var. Şeritler dar. Kamyon, tır bol ve sonuç yine kaza.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 21 Mayıs 07:26
03

A - O yolda kaçıncı kaza. O yolun mutlaka bölünmesi gerekli. Kimsenin hız sınırına uymadığı , şerit çizgilerine asla dikkat etmediği berbat bir yol. Yetkililerden rica ediyorum hergün o yolu kullanan biri olarak gerekli önlemleri acil olarak alın.

Yanıtla . 15Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 23:55
02

Körfez41 - Orda trafik ışıkları var, araçların yavaşlaması gerekirken bazı kişiler dahada gaza yükleniyorlar nedense, yolun gerisinde viraj var tır dönerken aracı farketmemiş olabilir demekki çok hızlı geliyordu ki tırın döndüğünü fark bile etmedi.

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 20 Mayıs 22:58
Diğer 5 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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